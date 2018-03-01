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Город

Ярославские стилисты показали всей России, как сделать человека модным

1 марта 2018 14:53
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конкурс, Ярославль, стилист

В конце февраля в Санкт-Петербурге прошел чемпионат по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и макияжу на Кубок Дружбы. В нём приняли участие больше двух тысяч профессиональных стилистов, в том числе и ярославские представители индустрии красоты: мастер международного класса, судья и тренер по технике мужской и женской стрижки Виктор Охапкин и стилист-визажист Виктория Клигман.

«Невские берега» — один из самых престижных конкурсов парикмахеров, нейл-дизайнеров, визажистов и стилистов мирового масштаба, который требует серьезной подготовки и высокого уровня мастерства.Ярославские мастера заняли второе место в конкурсе шоу-программ. На сцене они представили «Неформальный Fashion Rock». Виктор Охапкин показал жюри, что он может не только красиво подстригать, но и играть на гитаре. Мастер сам сыграл во время дефиле моделей.

— Про то, что будет конкурс шоу-программ, мы узнали за несколько часов до него, — рассказала Виктория Клигман. — Мы и не готовились к соревнованиям, просто делали своё дело. Победа стала неожиданной и приятной.

Недавно жительницу Ярославля до неузнаваемости изменил стилист Александр Рогов на своем шоу.

Елена Вахрушева
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Фото: Виктория Клигман/facebook.com
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