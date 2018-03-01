|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ответ со всеми вытекающими: Путин представил новый ракетный комплекс
1 марта 2018 14:23
24 794 355
Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин в течение получаса рассказывал о новейшем российском вооружении для противостояния Соединенным Штатам.
В ответ на развертывание США глобальной системы противоракетной обороны Россия разрабатывает новый стратегический ракетный комплекс «Сармат», которому не страшны никакие ПРО, сообщил Путин.
— Любое применение ядерного оружия против России мы будем рассматривать как угрозу нашей стране. Ответ будет мгновенным, со всеми вытекающими последствиями, — сказал Путин.
О новейшем российском вооружении президент говорил около получаса. Онлайн-трансляцию выступления Путина вел портал E1.RU.
Президент России раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел внутри страны и об основных направлениях развития внутренней и внешней политики. Оно включает и конкретные предложения по законотворческой работе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. В предыдущий раз президент обращался с посланием к Федеральному собранию в декабре 2016 года.
Фото: Kremlin.ru
Видео: канал Fontanka Ru/Youtube.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров