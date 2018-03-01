Ответ со всеми вытекающими: Путин представил новый ракетный комплекс

В предыдущий раз президент обращался с посланием к Федеральному собранию в декабре 2016 года

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин в течение получаса рассказывал о новейшем российском вооружении для противостояния Соединенным Штатам.

В ответ на развертывание США глобальной системы противоракетной обороны Россия разрабатывает новый стратегический ракетный комплекс «Сармат», которому не страшны никакие ПРО, сообщил Путин.

— Любое применение ядерного оружия против России мы будем рассматривать как угрозу нашей стране. Ответ будет мгновенным, со всеми вытекающими последствиями, — сказал Путин.

О новейшем российском вооружении президент говорил около получаса. Онлайн-трансляцию выступления Путина вел портал E1.RU.

Президент России раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел внутри страны и об основных направлениях развития внутренней и внешней политики. Оно включает и конкретные предложения по законотворческой работе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. В предыдущий раз президент обращался с посланием к Федеральному собранию в декабре 2016 года.