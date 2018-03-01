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Завтра в Ярославскую область приедет министр МЧС: зачем
1 марта 2018 14:22
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Завтра в Ярославскую область прилетит министр МЧС Владимир Пучков. Правда, до областного центра он не доедет. Глава МЧС остановится в Ростове.
— Министр прибудет к вертолётной площадке, откуда отправится к пунктам мобильного обогрева и аэромобильным группировкам регионального управления МЧС, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.
С 10 утра Владимир Пучков будет смотреть, как работают мобильные пункты, а затем отправится к традиционным местам рыбалки под Ростовом, где поговорит с рыбаками. Но не об улове, а о безопасности на льду.
Кстати, похожий визит Владимир Пучков делал в марте прошлого года.
Фото: Валерия Шилова
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