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Центробанк: в Ярославской области перестали расти цены
1 марта 2018 14:19
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В регионах центрального федерального округа цены перестали расти. А в отдельных областях, как в Ярославской, даже начали падать. Об этом сообщает Центробанк России.
— В январе годовая инфляция в ЦФО продолжила тенденцию замедления и составила 2,8% (в декабре прошлого года — 3,2%), — рассказали в управлении Центрального банка России по Ярославской области. — Снижение темпов роста цен в годовом выражении наблюдалось по всем компонентам товаров и услуг. Основной вклад вносили продовольственные товары, по которым зафиксировано снижение с 1,9% в декабре 2017 года до 1,5% в январе 2018 года. Замедление роста цен в округе также отмечено на непродовольственные товары (с 3,2% до 3%) и на услуги (с 4,8% до 4,3%).
Цены упали на целый список товаров: на 38,1% стал дешевле чеснок, на 32,2% упала в цене греча, 22,9% потерял сахар. В списке подорожавших продуктов: картофель, икра лососевых рыб, яблоки.
Среди непродовольственных товаров подешевела в первую очередь аптечка. Например, валидол подешевел на 36,6%. В то же время подорожали табачные изделия и моторное топливо. Среди услуг упали цены в банковском секторе на 5,1% и в страховании на 2,8%. При этом подорожало высшее образование и почтовые услуги.
Фото: Александра Савельева
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