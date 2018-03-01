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Город

Семье ярославца, погибшего в авиакатастрофе под Москвой, выплатят 1,5 миллиона рублей

1 марта 2018 13:46
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помощь, авиакатастрофа, Ярославль

Семье Алексея Никитченко, который погиб 11 февраля при крушении самолета Ан-148 в Московской области, выплатят материальную помощь.

— Один миллион рублей выделен из бюджета Московской области в рамках соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Также в ближайшее время семье Алексея Никитченко будет выделено еще 499 тысяч рублей из бюджета Ярославской области.

В общей сложности родственники Алексея должны будут получить почти 1,5 миллиона рублей.

Самолет Саратовских авиалиний Ан-148, летевший рейсом Москва — Орск, разбился в Раменском районе Московской области через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово 11 февраля. На борту находился 71 человек, включая членов экипажа. Все, кто был в самолете, погибли. 29-летний Алексей Никитченко последнее время работал в Москве. Прощание с ним прошло в столице.

Елена Вахрушева
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Фото: Алексей Никитченко/facebook.com
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