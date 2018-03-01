В Ярославле ищут нового подрядчика на уборку дорог. Заплатят миллиард

Подрядчика по содержанию городских дорог определят 22 марта

Департамент социально-экономического развития Ярославля объявил аукционы по поиску подрядчиков на содержание улично-дорожной сети города.

— Деньги на выполнение работ будут выделены из бюджета города, — объясняется в документации. — Контракт рассчитан на период с 2018 по 2020 год.

Аукциона три: первый предусматривает контракт на 498 миллионов рублей за уборку дорог в Дзержинском, Кировском и Ленинском районах, второй — на 286 миллионов за работу во Фрунзенском и Красноперекопском районах и третий — на 173 миллиона на дороги в Заволжском районе. В целом выходит почти 1 миллиард рублей.

Организации, которым доверят содержание дорог за бюджетный счёт, определят 22 марта. Известно, что в аукционе будет участвовать и муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство», которое сейчас выполняет функцию главного подрядчика по уборке городских улиц. Где-то они выполняют работы своими силами, а где-то привлекают субподрядчиков.

Контракт со «Спецавтохозяйством» закончится уже в апреле. Новую организацию выберут на конкурсной основе, но контракт мэрия с ней заключит уже не на один год, а сразу на два. По словам директора департамента городского хозяйства, так будет гораздо лучше.

— Подрядчик будет знать, что ему предстоит отвечать за город не один год, а два полных цикла, — рассказал директор ДГХ Михаил Кузнецов. — Соответственно, он сможет лучше подготовиться.

А вот 100 миллионов рублей на ямочный ремонт дорог город доверил компании «Дорожно строительное управление — 1».

— Четыре контракта рассчитаны на 8 месяцев, — уточнили в мэрии Ярославля. — Общая сумма — 100 миллионов рублей. Деньги в полном объёме по нему будет осваивать «ДСУ-1».

Это предприятие было единственным, которое заявилось на участие в аукционе. Так что «ДСУ-1» взяли этот контракт, не конкурируя с другими участниками.