Минобороны требует с ярославского судостроительного завода полмиллиарда рублей

С ярославского завода хотят взыскать полмиллиарда рублей

Министерство обороны направило в арбитражный суд иск на Ярославский судостроительный завод. Заявление, по которому с ярославского предприятия хотят взыскать 506,9 миллиона рублей, разместили всего пару дней назад — 26 февраля.

— Мы пока не знаем, с чем это связано, — рассказали на Ярославском судостроительном заводе. — По контракту с Министерством обороны мы должны сдать буксиры в 2018 и 2019 годах. Контракт исполняется заводом в сроки и надлежащем качестве.

В иске от Минобороны суть конфликта в настоящий момент не указана. 76.ru отправил запрос в Министерство обороны России, чтобы узнать о претензиях к ярославскому заводу.

Ранее Ярославский судостроительный завод уже делал суда по заказу Министерства обороны. Одним из заказов стали три десантных катера.