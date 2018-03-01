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Минобороны требует с ярославского судостроительного завода полмиллиарда рублей
1 марта 2018 12:19
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Министерство обороны направило в арбитражный суд иск на Ярославский судостроительный завод. Заявление, по которому с ярославского предприятия хотят взыскать 506,9 миллиона рублей, разместили всего пару дней назад — 26 февраля.
— Мы пока не знаем, с чем это связано, — рассказали на Ярославском судостроительном заводе. — По контракту с Министерством обороны мы должны сдать буксиры в 2018 и 2019 годах. Контракт исполняется заводом в сроки и надлежащем качестве.
В иске от Минобороны суть конфликта в настоящий момент не указана. 76.ru отправил запрос в Министерство обороны России, чтобы узнать о претензиях к ярославскому заводу.
Ранее Ярославский судостроительный завод уже делал суда по заказу Министерства обороны. Одним из заказов стали три десантных катера.
Фото: Ярославский судостроительный завод
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