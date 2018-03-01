На дне Рыбинского водохранилища нашли винный погреб

Ярославские исследователи опускаются на дно Рыбинского водохранилища

На дне Рыбинского водохранилища обнаружили новую находку. Ярославские исследователи устроили зимнюю экспедицию «Затопленные святыни Мологского края», занырнув в море на глубину шесть метров туда, где когда-то находилось село Борисоглеб. И водолазам удалось найти кое-что интересное.

— В контуре фундамента бывшей усадьбы старинного рода Мусиных-Пушкиных Борисоглеб была обнаружена крышка, напоминающая люк погреба или подвального помещения. Квадратный деревянный люк и большое количество битых бутылок, датирующихся второй половиной 19-го — началом 20 века, позволили предположить, что, вероятно, это могло быть место нахождения одного из погребов, — рассказал исследователь Константин Богданов.

Фотография со дна Рыбинского моря

Исследователи перед погружением в ледяную воду

Однако трогать находку водолазы не стали, иначе бы исследования пришлось завершить. Дело в том, что вода в этом месте очень тёмная, а подъем старинной находки на поверхность всколыхнул бы клубы ила. Во время погружений температура на поверхности опускалась до –23 градусов. Водолазы продолжат исследовать затопленное поселение в следующие выходные.