В Ярославле «Форд» влетел под автобус: пострадали пассажиры

В результате аварии пострадала пассажирка микроавтобуса

На Тутаевском шоссе в Ярославле около 9-й больницы произошло ДТП с пассажирским автобусом. Около остановки встал микроавтобус «Мерседес», и в него сзади врезался легковой «Форд». Всё случилось накануне около трёх часов дня.

— Микроавтобус с московскими номерами стоял, когда в него врезалась легковушка, — рассказали очевидцы аварии. — Рядом стоял ещё один микроавтобус — 47-я маршрутка, и сначала люди подумали, что его тоже зацепило. Но он просто стоял на остановке.

В «Мерседесе» в момент аварии были пассажиры. В ГИБДД сообщили, что в результате столкновения пострадала женщина, сидевшая в микроавтобусе.

Читайте также: глава ГИБДД предложил ярославцам поработать вместо гаишников.