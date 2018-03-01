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В Ярославле «Форд» влетел под автобус: пострадали пассажиры
1 марта 2018 12:00
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На Тутаевском шоссе в Ярославле около 9-й больницы произошло ДТП с пассажирским автобусом. Около остановки встал микроавтобус «Мерседес», и в него сзади врезался легковой «Форд». Всё случилось накануне около трёх часов дня.
— Микроавтобус с московскими номерами стоял, когда в него врезалась легковушка, — рассказали очевидцы аварии. — Рядом стоял ещё один микроавтобус — 47-я маршрутка, и сначала люди подумали, что его тоже зацепило. Но он просто стоял на остановке.
В «Мерседесе» в момент аварии были пассажиры. В ГИБДД сообщили, что в результате столкновения пострадала женщина, сидевшая в микроавтобусе.
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Фото: Виталий Смирнов
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