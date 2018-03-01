|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Прибрали только там, где видно: во дворах центра людей пугают большие сосульки
1 марта 2018 10:53
1 318 2
После шумихи, что прошла в Ярославле из-за сосулек, казалось бы, вопрос был решён и опасность миновала. Мэр отчихвостил коммунальщиков, и те покорно посбивали лёд с городских крыш.
Но, оказалось, не со всех.
— Идём на рекорд по длине сосулек в нашем дворе на проспекте Октября дом №40а, — делится кадрами местный житель.
Жилая пятиэтажка расположилась в глубине дворов по проспекту Ленина. С проезжих частей её не видно. А значит, мэр может и не заметить?
В городской администрации предлагают обо всех зимних ЧП сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 40-40-40.
Мы уже делали обзор самых опасных дворов и крыш с сосульками в Ярославле, после чего большинство из них сбили.
Фото: Читатель 76.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров