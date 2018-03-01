Прибрали только там, где видно: во дворах центра людей пугают большие сосульки

Двор в центре Ярославля опасен для местных жителей

После шумихи, что прошла в Ярославле из-за сосулек, казалось бы, вопрос был решён и опасность миновала. Мэр отчихвостил коммунальщиков, и те покорно посбивали лёд с городских крыш.

Но, оказалось, не со всех.

— Идём на рекорд по длине сосулек в нашем дворе на проспекте Октября дом №40а, — делится кадрами местный житель.

Жилая пятиэтажка расположилась в глубине дворов по проспекту Ленина. С проезжих частей её не видно. А значит, мэр может и не заметить?

В городской администрации предлагают обо всех зимних ЧП сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 40-40-40.

Мы уже делали обзор самых опасных дворов и крыш с сосульками в Ярославле, после чего большинство из них сбили.