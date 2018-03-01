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Полиция задержала в Ярославле сантехника-мошенника
1 марта 2018 10:59
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Мало было пенсионерам мошенников, которые представлялись соцработниками, теперь ещё появился слесарь-сантехник, отбирающий у бабушек последние деньги.
— В полицию Дзержинского района заявление о мошенничестве написала 84-летняя пенсионерка, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — В квартиру к бабушке пришёл мужчина, сказал, что он работник коммунальной службы, и проверил трубы.
«Слесарь» сообщил, что трубы надо срочно менять, и предложил пенсионерке большую скидку на свою работу. Бабушка отдала мужчине 35 тысяч, чтобы тот купил все необходимое, но мужчина пропал.
В январе 2018 года аналогичное заявление написала ещё одна пенсионерка. 80-летняя бабушка отдала всё тому же мужчине 13 тысяч рублей. Полиция установила подозреваемого и задержала 33-летнего безработного ярославца. На мужчину возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», сейчас он находится под стражей.
Полиция просит обратиться к ним, если этот лжесантехник оставил и вас без денег и новых труб.
Фото: УМВД по Ярославской области
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