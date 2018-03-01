«Проклятый» перекрёсток за Волгой планируют сделать полностью пешеходным

На этом перекрёстке стали слишком часто сбивать людей

«Проклятый» перекрёсток в Заволжском районе Ярославля попробуют сделать безопаснее для пешеходов. На пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе за месяц случилось две аварии с пешеходами: переехали женщину и сбили сразу трёх девочек на переходе.

В управлении ГИБДД по Ярославской области после случившегося предложили изменить схему работы светофоров здесь на полностью пешеходные.

— Мы подготовили предложение по реконструкции режима светофоров на указанном перекрестке. Очевидно, что необходимо сделать более видимым сигнал регулировщика, разнести пешеходные и транспортные фазы, чтобы они не пересекались, — сказал на брифинге для СМИ начальник УГИБДД МВД России по Ярославской области Андрей Сироткин. — Думаю, что изменение вызовет некоторые задержки для транспорта. Ради безопасности надо будет чем-то пожертвовать.

Также в Ярославле меняют работу светофоров на Московском проспекте, настраивая «зелёную волну». Настройка в первый же день вызвала дикую пробку.