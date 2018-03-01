×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

«Проклятый» перекрёсток за Волгой планируют сделать полностью пешеходным

1 марта 2018 09:47
2 717 8
дороги, пешеходы, Ярославль, перекрёсток

«Проклятый» перекрёсток в Заволжском районе Ярославля попробуют сделать безопаснее для пешеходов. На пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе за месяц случилось две аварии с пешеходами: переехали женщину и сбили сразу трёх девочек на переходе.

В управлении ГИБДД по Ярославской области после случившегося предложили изменить схему работы светофоров здесь на полностью пешеходные.

— Мы подготовили предложение по реконструкции режима светофоров на указанном перекрестке. Очевидно, что необходимо сделать более видимым сигнал регулировщика, разнести пешеходные и транспортные фазы, чтобы они не пересекались, — сказал на брифинге для СМИ начальник УГИБДД МВД России по Ярославской области Андрей Сироткин. — Думаю, что изменение вызовет некоторые задержки для транспорта. Ради безопасности надо будет чем-то пожертвовать.

Также в Ярославле меняют работу светофоров на Московском проспекте, настраивая «зелёную волну». Настройка в первый же день вызвала дикую пробку.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Ярнет
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Ночью в центре Ярославля сгорела дорогая иномарка

Погода
Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет

Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет
Спорт
Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России

Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России
Спорт
«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу

«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу
Бизнес
Кредитов стало больше, ставки ниже

Кредитов стало больше, ставки ниже
Спорт
Хоккеист ярославского «Локомотива» стал бронзовым призером Олимпиады

Хоккеист ярославского «Локомотива» стал бронзовым призером Олимпиады

Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (7): Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Комментарии (7): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,51 56,74
EUR 68,94 69,14
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 01.03
USD 56,37 0,70
EUR 68,91 0,25
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.