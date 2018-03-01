|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
«Проклятый» перекрёсток за Волгой планируют сделать полностью пешеходным
1 марта 2018 09:47
2 717 8
«Проклятый» перекрёсток в Заволжском районе Ярославля попробуют сделать безопаснее для пешеходов. На пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе за месяц случилось две аварии с пешеходами: переехали женщину и сбили сразу трёх девочек на переходе.
В управлении ГИБДД по Ярославской области после случившегося предложили изменить схему работы светофоров здесь на полностью пешеходные.
— Мы подготовили предложение по реконструкции режима светофоров на указанном перекрестке. Очевидно, что необходимо сделать более видимым сигнал регулировщика, разнести пешеходные и транспортные фазы, чтобы они не пересекались, — сказал на брифинге для СМИ начальник УГИБДД МВД России по Ярославской области Андрей Сироткин. — Думаю, что изменение вызовет некоторые задержки для транспорта. Ради безопасности надо будет чем-то пожертвовать.
Также в Ярославле меняют работу светофоров на Московском проспекте, настраивая «зелёную волну». Настройка в первый же день вызвала дикую пробку.
Фото: Ярнет
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров