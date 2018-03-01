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Город

Ночью в центре Ярославля сгорела дорогая иномарка

1 марта 2018 09:44
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МЧС, авто, Ярославль, пожар

Этой ночью в центре города вспыхнула дорога иномарка. В 00:40 в дежурную смену МЧС поступило сообщение о том, что на улице Максимова возле дома №5 горит машина «Хонда-CRV».

На место выехали 2 пожарных автомобиля и 6 спасателей. За 5 минут им удалось локализовать огонь, а еще через 10 минут машину полностью потушили.

 — В результате пожара поврежден моторный отсек на площади один квадратный метр и салон автомобиля на площади один квадратный метр, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Люди не пострадали.

Причину возгорания автомобиля устанавливают.

Ещё один припаркованный автомобиль в центре Ярославля сгорел в конце прошлой недели.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: МЧС
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