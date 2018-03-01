В офисе ярославского банка арестовали мебель за долг в 300 рублей

В банке арестовали стулья, на которых сидели работники

В офисе одного из банков Ярославля арестовали мебель. Судебные приставы описали все стулья банковских работников.

При этом технику и другое имущество трогать не стали. Избирательный арест связан со смешным долгом компании.

— В отделе судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам УФССП России находится на исполнении два производства о взыскании госпошлины с банка. Сумма долга совсем незначительна и составляла 300 и 600 рублей. Однако банк не смог найти этих денег, — рассказывает помощница руководителя управления ФССП России по Ярославской области Екатерина Пиунова. — За неисполнение судебного решения судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора — по 10 тысяч рублей по каждому производству. Так, сумма долга с 900 рублей увеличилась в разы и стала составлять 20,9 тысячи рублей.

Приставы заглянули в операционный офис банка, где ещё нераспакованными стояли новые кресла — все они и попали под арест. А также ещё два стула, на которых сидели операционисты.

А недавно приставы увезли дорогой «Мерседес» со двора частного дома.