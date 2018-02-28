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Президент Владимир Путин пожал ярославскому спортсмену руку и вручил медаль
28 февраля 2018 20:50
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Фристайлист из Ярославля Илья Буров, взявший бронзу на Олимпиаде в Корее, встретился в Кремле с Владимиром Путиным. Президент России пожал спортсмену руку и наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Государственные награды получили ещё 45 россиян, отличившихся на Олимпийских играх.
— Все спортсмены, взявшие в этом году на Олимпиаде медали, получат именные автомобили BMW, произведенные в Калининграде, — рассказали на предприятии «Автотор-Холдинг».
На прошедших Играх отличились сразу трое ярославцев. Хоккеисты Владислав Гавриков и Сергей Мозякин стали олимпийскими чемпионами, а фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по лыжной акробатике.
Фото: RT
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