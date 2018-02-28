Президент Владимир Путин пожал ярославскому спортсмену руку и вручил медаль

Владимир Путин наградил ярославского спортсмена Илью Бурова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Фристайлист из Ярославля Илья Буров, взявший бронзу на Олимпиаде в Корее, встретился в Кремле с Владимиром Путиным. Президент России пожал спортсмену руку и наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Государственные награды получили ещё 45 россиян, отличившихся на Олимпийских играх.

— Все спортсмены, взявшие в этом году на Олимпиаде медали, получат именные автомобили BMW, произведенные в Калининграде, — рассказали на предприятии «Автотор-Холдинг».

На прошедших Играх отличились сразу трое ярославцев. Хоккеисты Владислав Гавриков и Сергей Мозякин стали олимпийскими чемпионами, а фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по лыжной акробатике.