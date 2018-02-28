В Рыбинске «Мерседес» протаранил две легковушки и въехал в ювелирный салон

Перед тем как «Мерседес» въехал в дом, он зацепил «Рено» и «Ладу Гранта»

Около половины десятого утра в центре Рыбинска на Крестовой улице кроссовер «Мерседес» врезался в стену ювелирного салона. По предварительным данным, 66-летний водитель иномарки не справился с управлением.

— Перед тем как «Мерседес» въехал в дом, он зацепил «Рено» и «Ладу Гранта», — рассказали очевидцы ДТП. — От удара последняя машина задела «Форд Фоткус».

К счастью, из людей в этом ДТП никто не пострадал. Все детали произошедшего выясняют специалисты Госавтоинспекции.

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