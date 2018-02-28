В Ярославле поймали серийного похитителя эмблем с дорогих машин

Мужчина собирался продать украденные шильдики

В Ярославле полицейские поймали мужчину, который снимал с дорогих машин эмблемы с их марками.

— С заявлением к нам обратилась женщина, у которой сняли с «Мерседеса» накладку на решётку радиатора и эмблему, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Ущерб пострадавшая оценила в семь тысяч рублей.

Полицейские вычислили воришку и задержали его. Оказалось, что он до этого «раздел» ещё пять дорогих иномарок. Эмблемы он собирался продать.

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