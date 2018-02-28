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В Ярославле поймали серийного похитителя эмблем с дорогих машин
28 февраля 2018 19:48
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В Ярославле полицейские поймали мужчину, который снимал с дорогих машин эмблемы с их марками.
— С заявлением к нам обратилась женщина, у которой сняли с «Мерседеса» накладку на решётку радиатора и эмблему, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Ущерб пострадавшая оценила в семь тысяч рублей.
Полицейские вычислили воришку и задержали его. Оказалось, что он до этого «раздел» ещё пять дорогих иномарок. Эмблемы он собирался продать.
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Фото: Александра Савельева
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