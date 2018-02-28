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В Ярославле соберут комиссию учёных, чтобы придумать имя мосту через Которосль
28 февраля 2018 16:39
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В Ярославле решат, как назвать мост через Которосль, который сейчас отстраивают заново. Он ведёт к створу Комсомольской площади, и в народе его давно называют «Комсомольский». Однако официального названия у дороги нет.
— Областной оргкомитет по празднованию 100-летия ВЛКСМ вышел с инициативой о присвоении мосту юридического названия «Комсомольский», — рассказали в мэрии Ярославля.
Однако это название обсудят учёные и краеведы Ярославля на специальной комиссии по топонимике. Сейчас мост официально безымянный.
Фото: Дмитрий Миронов / twitter.com
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