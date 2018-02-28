В Ярославле соберут комиссию учёных, чтобы придумать имя мосту через Которосль

Мосту через Которосль дадут имя

В Ярославле решат, как назвать мост через Которосль, который сейчас отстраивают заново. Он ведёт к створу Комсомольской площади, и в народе его давно называют «Комсомольский». Однако официального названия у дороги нет.

— Областной оргкомитет по празднованию 100-летия ВЛКСМ вышел с инициативой о присвоении мосту юридического названия «Комсомольский», — рассказали в мэрии Ярославля.

Однако это название обсудят учёные и краеведы Ярославля на специальной комиссии по топонимике. Сейчас мост официально безымянный.