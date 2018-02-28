Суд заключил под стражу ярославца, подозреваемого в крупной взятке

Мужчину на два месяца заключили под стражу

Суд Ярославля рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения 42-летнему начальнику Северной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО «РЖД».

— Решением суда подозреваемого заключили под стражу на два месяца, — рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе в размере одного миллиона рублей и в такой же сумме взятки. Всего, по данным следователей, ярославец обогатился на два миллиона рублей. За что именно мужчина получил деньги, в интересах следствия пока не разглашается.