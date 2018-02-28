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Город

Санитарку, убившую свою коллегу, сдала полиции родная мать

28 февраля 2018 19:03
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криминал, убийство, Рыбинск

Следователи СУ СКР по Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летней санитарки рыбинской больницы. Женщину подозревают в убийстве своей 51-летней коллеги.

— Преступление произошло сегодня ночью, — рассказали в региональном управлении Следственного комитета. — По нашим данным, женщина пригласила свою коллегу в гости. Это было нерабочее время, и подруги решили выпить. Тем более, и повод был — день рождения гостьи. Когда дамы были подшофе — они поругались. Одна схватила нож и ударила вторую несколько раз в шею.

Полицейским и следователям искать преступницу долго не пришлось. Женщина рассказала о том, что натворила, своей матери. А та не смогла молчать и сообщила про это в органы.

— Подозреваемая задержана, — сообщили следователи. — Сейчас решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.

Если вина женщины будет доказана судом и следствием, то ей грозит наказание от шести до пятнадцати лет колонии.

Ярославские следователи возбудили ещё одно уголовное дело на 42-летнего высокопоставленного железнодорожника. Его подозревают в получении крупной взятки.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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