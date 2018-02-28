|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Санитарку, убившую свою коллегу, сдала полиции родная мать
28 февраля 2018 19:03
6 408 4
Следователи СУ СКР по Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летней санитарки рыбинской больницы. Женщину подозревают в убийстве своей 51-летней коллеги.
— Преступление произошло сегодня ночью, — рассказали в региональном управлении Следственного комитета. — По нашим данным, женщина пригласила свою коллегу в гости. Это было нерабочее время, и подруги решили выпить. Тем более, и повод был — день рождения гостьи. Когда дамы были подшофе — они поругались. Одна схватила нож и ударила вторую несколько раз в шею.
Полицейским и следователям искать преступницу долго не пришлось. Женщина рассказала о том, что натворила, своей матери. А та не смогла молчать и сообщила про это в органы.
— Подозреваемая задержана, — сообщили следователи. — Сейчас решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.
Если вина женщины будет доказана судом и следствием, то ей грозит наказание от шести до пятнадцати лет колонии.
Ярославские следователи возбудили ещё одно уголовное дело на 42-летнего высокопоставленного железнодорожника. Его подозревают в получении крупной взятки.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров