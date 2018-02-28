Соперником «Локомотива» в первом раунде плей-офф стало нижегородское «Торпедо»

Первые матчи плей-офф «Локомотив» проведет в «Арене-2000» против нижегородского «Торпедо»

Определился соперник «Локомотива» на первый раунд плей-офф. 3 и 4 марта «железнодорожники» примут на своем льду в «Арене-2000» хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Команды дважды встречались в регулярном чемпионате. В сентябре домашнюю победу одержало «Торпедо» со счетом 3:0, а в ноябре «Локомотив» разгромил нижегородцев в Ярославле — 4:1.

Билеты на первые игры поступили в продажу в кассы «Арены-2000». Поход на матч обойдется от 450 до 700 рублей на человека.

3 и 4 марта матчи начнутся в 17 часов.

В перерывах между периодами на последнем матче регулярного чемпионата, который состоится 1 марта, болельщикам покажут древние коньки X века.