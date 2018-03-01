Теперь как в Москве: ярославским пробкам «Яндекс» начнёт ставить баллы

Ярославским пробкам будут ставить баллы

Ярославские пробки обратили на себя внимание «Яндекса». Теперь сервис «Яндекс.Светофор» будет замерять баллы на ярославских пробках.

Раньше наши карты показывали лишь цветом степень загруженности дорог. Сервис тестировали всю ночь и сегодня он уже начнёт работать.

— К запуску балла пробок «Яндекс» изучил, как меняется ситуация на улицах Ярославля. В будни пробки в городе начинают расти с 7 утра. Около 8:45 загруженность дорог достигает утреннего пика в 6 баллов. Затем на улицах становится свободнее: в 10:30 «Яндекс.Пробки» оценивают обстановку в 2 балла, а с 12:00 до 16:00 — обычно в 2–3, — рассказали в пресс-службе сервиса. — Ситуация ухудшается после 17:00, когда люди возвращаются с работы. Вечерний час пик приходится примерно на 18:20. Он схож с утренним или протекает даже легче. В большинстве других городов картина иная: вечерний час пик начинается позже и проходит дольше и тяжелее, чем утренний.

Самым свободным днём на дорогах города назвали воскресенье, когда загруженность не выше двух баллов в отдельных местах. А одной из самых загруженных дорог является Московский проспект, где сегодня утром пробка разрослась больше, чем на пять километров.