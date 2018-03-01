×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Теперь как в Москве: ярославским пробкам «Яндекс» начнёт ставить баллы

1 марта 2018 07:09
2 719 4
Яндекс, пробки, Ярославль

Ярославские пробки обратили на себя внимание «Яндекса». Теперь сервис «Яндекс.Светофор» будет замерять баллы на ярославских пробках.

Раньше наши карты показывали лишь цветом степень загруженности дорог. Сервис тестировали всю ночь и сегодня он уже начнёт работать. 

— К запуску балла пробок «Яндекс» изучил, как меняется ситуация на улицах Ярославля. В будни пробки в городе начинают расти с 7 утра. Около 8:45 загруженность дорог достигает утреннего пика в 6 баллов. Затем на улицах становится свободнее: в 10:30 «Яндекс.Пробки» оценивают обстановку в 2 балла, а с 12:00 до 16:00 — обычно в 2–3, — рассказали в пресс-службе сервиса. — Ситуация ухудшается после 17:00, когда люди возвращаются с работы. Вечерний час пик приходится примерно на 18:20. Он схож с утренним или протекает даже легче. В большинстве других городов картина иная: вечерний час пик начинается позже и проходит дольше и тяжелее, чем утренний.

Самым свободным днём на дорогах города назвали воскресенье, когда загруженность не выше двух баллов в отдельных местах. А  одной из самых загруженных дорог является Московский проспект, где сегодня утром пробка разрослась больше, чем на пять километров

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Саввельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Что нас ждёт в марте: светоотражающие жилеты и больше госуслуг в один заход

Погода
Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет

Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет
Спорт
Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России

Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России
Спорт
«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу

«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу
Бизнес
Кредитов стало больше, ставки ниже

Кредитов стало больше, ставки ниже
Спорт
Хоккеист ярославского «Локомотива» стал бронзовым призером Олимпиады

Хоккеист ярославского «Локомотива» стал бронзовым призером Олимпиады

Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (7): Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Комментарии (7): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,51 56,74
EUR 68,94 69,14
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 01.03
USD 56,37 0,70
EUR 68,91 0,25
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.