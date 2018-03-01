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Теперь как в Москве: ярославским пробкам «Яндекс» начнёт ставить баллы
1 марта 2018 07:09
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Ярославские пробки обратили на себя внимание «Яндекса». Теперь сервис «Яндекс.Светофор» будет замерять баллы на ярославских пробках.
Раньше наши карты показывали лишь цветом степень загруженности дорог. Сервис тестировали всю ночь и сегодня он уже начнёт работать.
— К запуску балла пробок «Яндекс» изучил, как меняется ситуация на улицах Ярославля. В будни пробки в городе начинают расти с 7 утра. Около 8:45 загруженность дорог достигает утреннего пика в 6 баллов. Затем на улицах становится свободнее: в 10:30 «Яндекс.Пробки» оценивают обстановку в 2 балла, а с 12:00 до 16:00 — обычно в 2–3, — рассказали в пресс-службе сервиса. — Ситуация ухудшается после 17:00, когда люди возвращаются с работы. Вечерний час пик приходится примерно на 18:20. Он схож с утренним или протекает даже легче. В большинстве других городов картина иная: вечерний час пик начинается позже и проходит дольше и тяжелее, чем утренний.
Самым свободным днём на дорогах города назвали воскресенье, когда загруженность не выше двух баллов в отдельных местах. А одной из самых загруженных дорог является Московский проспект, где сегодня утром пробка разрослась больше, чем на пять километров.
Фото: Александра Саввельева
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