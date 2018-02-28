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Город

Машины всем известного такси в Ярославле за пару дней трижды попали в ДТП

28 февраля 2018 15:12
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ДТП, ГИБДД, такси, Ярославль

За последние два дня ярославцы сняли на дорогах города аж три аварии, участниками которых стали брендированные автомобили такси «Тройки».

— Дубль 333333, — написала Ольга Львова и выложила видео сегодняшней аварии в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». Машины не разъехались на узком Набережном переулке в Тверицах и перегородили всю дорогу.

Вчера аварии с такси произошли в Кузнечихе возле торгового центра «Олимпия» и на улице Урицкого.


— Снова отличились — джип подбили, — написал Дмитрий Нуамов.

Сами ярославцы уже не знают, как относиться к практически ежедневным авариям с такси — настолько это становится привычным, да и шутки вроде «Хочешь острых ощущений — звони!» заканчиваются.


В ГИБДД рассказали, что статистики по несерьезным ДТП с такси не ведется. Потому что в протоколах не предусмотрено указание того, что участником аварии стал автомобиль именно такси, а не личная или служебная машина.

— Мы проводим рейды по проверке легкового транспорта, занимающегося перевозками, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД. — Среди частых нареканий: непереоборудованные по нормам автомобили, отсутствие документации, также можно отметить низкую культуру вождения среди таксистов.

 

В Госавтоинспекции раскритиковали также культуру вождения водителей маршруток. По данным прошлого года, которые привел начальник ГИБДД Андрей Сироткин, на нарушении Правил дорожного движения попались тысячи водителей транспорта.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Ольга Львова «Жесть Ярославль»/VK.com, Читатель 76.ru, Илья Самылин «Первый ярославский автопортал»/VK.com
Видео: Ольга Львова «Жесть Ярославль»/VK.com
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