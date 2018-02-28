Машины всем известного такси в Ярославле за пару дней трижды попали в ДТП

Машины не разъехались на узкой дороге

За последние два дня ярославцы сняли на дорогах города аж три аварии, участниками которых стали брендированные автомобили такси «Тройки».

— Дубль 333333, — написала Ольга Львова и выложила видео сегодняшней аварии в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». Машины не разъехались на узком Набережном переулке в Тверицах и перегородили всю дорогу.

Вчера аварии с такси произошли в Кузнечихе возле торгового центра «Олимпия» и на улице Урицкого.

ДТП в Кузнечихе



— Снова отличились — джип подбили, — написал Дмитрий Нуамов.

Сами ярославцы уже не знают, как относиться к практически ежедневным авариям с такси — настолько это становится привычным, да и шутки вроде «Хочешь острых ощущений — звони!» заканчиваются.

Авария на улице Урицкго



В ГИБДД рассказали, что статистики по несерьезным ДТП с такси не ведется. Потому что в протоколах не предусмотрено указание того, что участником аварии стал автомобиль именно такси, а не личная или служебная машина.

— Мы проводим рейды по проверке легкового транспорта, занимающегося перевозками, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД. — Среди частых нареканий: непереоборудованные по нормам автомобили, отсутствие документации, также можно отметить низкую культуру вождения среди таксистов.

В Госавтоинспекции раскритиковали также культуру вождения водителей маршруток. По данным прошлого года, которые привел начальник ГИБДД Андрей Сироткин, на нарушении Правил дорожного движения попались тысячи водителей транспорта.