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Машины всем известного такси в Ярославле за пару дней трижды попали в ДТП
28 февраля 2018 15:12
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За последние два дня ярославцы сняли на дорогах города аж три аварии, участниками которых стали брендированные автомобили такси «Тройки».
— Дубль 333333, — написала Ольга Львова и выложила видео сегодняшней аварии в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». Машины не разъехались на узком Набережном переулке в Тверицах и перегородили всю дорогу.
Вчера аварии с такси произошли в Кузнечихе возле торгового центра «Олимпия» и на улице Урицкого.
— Снова отличились — джип подбили, — написал Дмитрий Нуамов.
Сами ярославцы уже не знают, как относиться к практически ежедневным авариям с такси — настолько это становится привычным, да и шутки вроде «Хочешь острых ощущений — звони!» заканчиваются.
В ГИБДД рассказали, что статистики по несерьезным ДТП с такси не ведется. Потому что в протоколах не предусмотрено указание того, что участником аварии стал автомобиль именно такси, а не личная или служебная машина.
— Мы проводим рейды по проверке легкового транспорта, занимающегося перевозками, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД. — Среди частых нареканий: непереоборудованные по нормам автомобили, отсутствие документации, также можно отметить низкую культуру вождения среди таксистов.
В Госавтоинспекции раскритиковали также культуру вождения водителей маршруток. По данным прошлого года, которые привел начальник ГИБДД Андрей Сироткин, на нарушении Правил дорожного движения попались тысячи водителей транспорта.
Фото: Ольга Львова «Жесть Ярославль»/VK.com, Читатель 76.ru, Илья Самылин «Первый ярославский автопортал»/VK.com
Видео: Ольга Львова «Жесть Ярославль»/VK.com
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