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Обзор
Что нас ждёт в марте: светоотражающие жилеты и больше госуслуг в один заход
1 марта 2018 06:00
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Декларировать зарубежные счета и имущество теперь можно без каких-либо санкций, а загранпаспорта получить быстрее. Сеть городских порталов подготовила для вас подборку важных изменений в законодательстве, вступающих в силу в марте.
Загранпаспорта по месту пребывания будут выдавать быстрее
Со 2 марта начинает действовать новый порядок выдачи заграничных паспортов для тех, кто оформляет их по месту пребывания (не по прописке. — Прим. ред.) До сих пор гражданам приходилось ждать загранника до четырёх месяцев со дня подачи заявления в миграционную службу. Теперь этот срок сократили до трех месяцев.
Ночью на дорогу можно будет выходить только в жилете
С 18 марта 2018 года в Правилах дорожного движения (ПДД) появится новое требование. При ДТП или вынужденной остановке вне населенных пунктов ночью или при ограниченной видимости водитель обязан выходить из машины в светоотражающем жилете или накидке. Новое требование вводится для того, чтобы избежать наездов на водителей, вышедших из машины ночью.
— Норма, которую добавили в ПДД, относится только к водителям (п. 2.3.4 входит в раздел «Общие обязанности водителей» правил. — Прим. ред.). Однако вполне разумно требовать надеть жилеты от всех, кто находится вблизи автомобиля на проезжей части в темное время суток, — пояснил Сети городских порталов автожурналист Артем Краснов.
Россиянам предложили рассказать о своем зарубежном имуществе
С 1 марта 2018-го по 1 февраля 2019 года вновь начнет действовать «амнистия капиталов». В этот период жители страны могут задекларировать свои зарубежные счета и имущество, если раньше этого не сделали. При этом они освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за сокрытие информации. Распространяется «амнистия капиталов» только на физлица. Это уже вторая волна «амнистии капиталов», первая была проведена в 2015–2016 годах.
Получить несколько услуг МФЦ можно будет в один заход
С 30 марта в МФЦ можно будет подавать комплексный запрос сразу на несколько услуг. После получения запроса сотрудники МФЦ сами будут направлять в организации заявления и другие необходимые для оказания услуг документы. Также в МФЦ теперь можно оплачивать различные госуслуги (штрафы, пошлины и т. п.).
Вот какие услуги можно будет получить в МФЦ в один заход:
Это не весь перечень услуг, которые можно получить через МФЦ, полный список государственных и муниципальных услуг уточняйте в своих городах.
Фото: Дарья Селенская, Евгений Емельдинов, Олег Каргаполов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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