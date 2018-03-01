Что нас ждёт в марте: светоотражающие жилеты и больше госуслуг в один заход

Загранпаспорт теперь можно получить быстрее

Декларировать зарубежные счета и имущество теперь можно без каких-либо санкций, а загранпаспорта получить быстрее. Сеть городских порталов подготовила для вас подборку важных изменений в законодательстве, вступающих в силу в марте.

Загранпаспорта по месту пребывания будут выдавать быстрее

Со 2 марта начинает действовать новый порядок выдачи заграничных паспортов для тех, кто оформляет их по месту пребывания (не по прописке. — Прим. ред.) До сих пор гражданам приходилось ждать загранника до четырёх месяцев со дня подачи заявления в миграционную службу. Теперь этот срок сократили до трех месяцев.

Ночью на дорогу можно будет выходить только в жилете

С 18 марта 2018 года в Правилах дорожного движения (ПДД) появится новое требование. При ДТП или вынужденной остановке вне населенных пунктов ночью или при ограниченной видимости водитель обязан выходить из машины в светоотражающем жилете или накидке. Новое требование вводится для того, чтобы избежать наездов на водителей, вышедших из машины ночью.

Водителям придется купить светоотражающие жилеты, как у инспекторов ДПС

— Норма, которую добавили в ПДД, относится только к водителям (п. 2.3.4 входит в раздел «Общие обязанности водителей» правил. — Прим. ред.). Однако вполне разумно требовать надеть жилеты от всех, кто находится вблизи автомобиля на проезжей части в темное время суток, — пояснил Сети городских порталов автожурналист Артем Краснов.

Россиянам предложили рассказать о своем зарубежном имуществе

С 1 марта 2018-го по 1 февраля 2019 года вновь начнет действовать «амнистия капиталов». В этот период жители страны могут задекларировать свои зарубежные счета и имущество, если раньше этого не сделали. При этом они освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за сокрытие информации. Распространяется «амнистия капиталов» только на физлица. Это уже вторая волна «амнистии капиталов», первая была проведена в 2015–2016 годах.

Получить несколько услуг МФЦ можно будет в один заход

С 30 марта в МФЦ можно будет подавать комплексный запрос сразу на несколько услуг. После получения запроса сотрудники МФЦ сами будут направлять в организации заявления и другие необходимые для оказания услуг документы. Также в МФЦ теперь можно оплачивать различные госуслуги (штрафы, пошлины и т. п.).

Госуслуги с марта можно будет оплачивать в МФЦ

Вот какие услуги можно будет получить в МФЦ в один заход:

по линии МВД: сдача экзаменов на права и выдача прав при замене или утрате; информация о штрафах ГИБДД; выдача справок о наличии или отсутствии судимости или справок об административном наказании за употребление наркотиков;

по линии налоговой службы: выписка из реестра налогоплательщиков, сведения и документы из реестров ИП и юрлиц; бесплатное информирование о действующих налогах и сборах, страховых взносах, порядке их исчисления и уплаты, правах и обязанностях налогоплательщиков;

по линии Росреестра: выписка из реестра недвижимости;

по линии Росимущества: оформление собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, без проведения торгов; выдача выписок из реестра федерального имущества;

по линии Пенсионного фонда: выдача сертификата на материнский капитал и рассмотрение заявления о распоряжении частью его средств; установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ); прием заявлений о формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений; оплата расходов на проезд к месту отдыха пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера; прием анкет для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования; данные о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования; выдача справок о размере пенсий; установление и выплата пенсий; установление федеральной социальной доплаты к пенсии;

по линии Соцстраха: помощь в приобретении средств реабилитации для инвалидов и протезно-ортопедических изделий для ветеранов и выплата компенсаций в случае самостоятельной покупки; регистрация и снятие с учета по обязательному социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности и материнства;

по линии судебных приставов: предоставление информации по действующим исполнительным производствам.

Это не весь перечень услуг, которые можно получить через МФЦ, полный список государственных и муниципальных услуг уточняйте в своих городах.