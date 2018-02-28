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Больше двух часов: в Ярославле зафиксировали рекордное время в пробке
28 февраля 2018 14:18
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Сегодня в Ярославле из-за гигантской пробки на Московском проспекте серьёзно отбились от расписания автобусы, троллейбусы и маршрутки.
— Время задержки троллейбусного маршрута №9 составило до 130 минут, — уточнил активист сообщества «Неравнодушный Ярославль» Евгений Жаворонков и предоставил официальные данные «ЯрГорЭлектроТранса» об этом.
Восстановить работу транспорта по расписанию после таких задержек смогли только к обеду.
— Мы используем короткие ходы, — объяснили в «ЯрГорЭлектроТрансе». — То есть, чтобы быстро восстановиться в режиме, уходим с маршрута, сокращая его.
По полтора часа до работы добирались и автомобилисты. Выяснилось, что причиной пробки стал эксперимент со светофорами. На Московском так настраивают «зелёную волну». Руководство ГИБДД уже назвало этот эксперимент безумным. А городские власти пообещали, что больше подобного не повторится.
Фото: Александра Савельева, ЯрГорЭлектроТранс
Видео: Лев Белков
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