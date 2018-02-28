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Город

Глава ГИБДД предложил ярославцам поработать вместо гаишников

28 февраля 2018 13:23
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ГИБДД, дороги, безопасность, авто, Ярославль

Начальник управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области Андрей Сироткин призвал всех жителей региона к сотрудничеству.

— В регионе количество зарегистрированного автотранспорта растёт — уже сейчас это 445 тысяч транспортных средств, — сообщил глава Госавтоинспекции. — А вот численность личного состава сокращается. В основном меньше становится сотрудников дорожно-патрульной службы. Поэтому помощь общественности нам просто необходима.

В ГИБДД отметили, что сейчас ярославцы и так активно сотрудничают с ними.

— Мы получаем большое количество обращений о состоянии дорог, разметки, освещении улиц, — сказал Андрей Сироткин. — Нам прислали тысячи фото и видео с фиксацией нарушений Правил дорожного движения. Постоянно поступают звонки.

Рассказать о любых нарушениях в организации дорожного движения или сообщить о нарушителях Правил дорожного движения можно в ГИБДД по телефону: (4852) 30-10-10 или в разделе «Приём обращений» на сайте Госавтоинспекции.

Также сегодня в ГИБДД подвели итоги прошлого года и доложили статистику ДТП. Отдельно руководитель ведомства отметил дисциплину маршрутчиков, которые постоянно нарушают ПДД и выходят в рейсы пьяными.

Михаил Контуев
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