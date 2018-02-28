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В небе над Ярославлем зажглось два солнца
28 февраля 2018 12:44
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Редкое небесное явление — гало — стало частым гостем в Ярославской области. В небе над нашим регионом снова зажглось два солнца.
— Два солнца горят в небе над Козьмодемьянском в Ярославском районе, — делится фотографиями Дмитрий Травников.
Как объясняют специалисты планетария, солнечное гало можно увидеть только зимой. Его ещё называют ледяным аналогом радуги. В его основе происходит преломление солнечных лучей не в воде, а в ледяных кристаллах, висящих в воздухе. Гало можно наблюдать в ясную морозную погоду. Вокруг светила образуются яркий круг и с разных сторон от настоящего солнца — его отражения.
Довольно часто ярославцы любовались редким явлением прошлой зимой, которая была на редкость морозна.
Фото: Дмитрий Травников
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