×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

В небе над Ярославлем зажглось два солнца

28 февраля 2018 12:44
2 010 0
Ярославль, гало, небесное явление

Редкое небесное явление — гало — стало частым гостем в Ярославской области. В небе над нашим регионом снова зажглось два солнца.

— Два солнца горят в небе над Козьмодемьянском в Ярославском районе, — делится фотографиями Дмитрий Травников.

Как объясняют специалисты планетария, солнечное гало можно увидеть только зимой. Его ещё называют ледяным аналогом радуги. В его основе происходит преломление солнечных лучей не в воде, а в ледяных кристаллах, висящих в воздухе. Гало можно наблюдать в ясную морозную погоду. Вокруг светила образуются яркий круг и с разных сторон от настоящего солнца — его отражения.

Довольно часто ярославцы любовались редким явлением прошлой зимой, которая была на редкость морозна. 

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Дмитрий Травников
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Начальник ГИББД назвал утренний коллапс на Московском бездумным экспериментом

Погода
Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет

Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет
Спорт
Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России

Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России
Спорт
«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу

«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу
Бизнес
Кредитов стало больше, ставки ниже

Кредитов стало больше, ставки ниже
Спорт
Хоккеист ярославского «Локомотива» стал бронзовым призером Олимпиады

Хоккеист ярославского «Локомотива» стал бронзовым призером Олимпиады

Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (7): Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Комментарии (7): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,10 56,79
EUR 68,45 69,09
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 01.03
USD 56,37 0,70
EUR 68,91 0,25
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.