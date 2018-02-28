Начальник ГИББД назвал утренний коллапс на Московском бездумным экспериментом

В ГИБДД уверены, что регулировщик не смог бы разрулить ситуацию на Московском проспекте

Начальник управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области Андрей Сироткин сообщил, что отвечает за ситуацию на дороге её собственник. В случае с гигантской пробкой на Московском проспекте — это департамент городского хозяйства мэрии.

— Мы давно подключены к системе регулирования светофоров в ручном режиме. Но она перестала функционировать, и мы не могли никак повлиять на ситуацию. Вероятно, отключение произошло из-за экспериментов, которые там проводят, — рассказал Андрей Сироткин.

Автомобилисты утром возмущались — неужели нельзя было поставить регулировщика. Но в Госавтоинспекции уверены, что он на такой крупной магистрали не поможет.

— Человек не заменит технику, — добавил начальник ГИБДД области. — Эксперимент организован бездумно. Кому хоть в голову такое пришло?

В ГИБДД рассчитывают, что доступ к системе им в ближайшие часы возобновят, и они вновь будут следить за потоками транспорта по камерам и вручную регулировать при необходимости светофоры.

Сейчас движение на Московском проспекте нормальное. Но утром была многочасовая пробка. И может повториться, ведь эксперимент со светофорами будет идти ещё неделю.