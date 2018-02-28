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Начальник ГИББД назвал утренний коллапс на Московском бездумным экспериментом
28 февраля 2018 12:11
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Начальник управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области Андрей Сироткин сообщил, что отвечает за ситуацию на дороге её собственник. В случае с гигантской пробкой на Московском проспекте — это департамент городского хозяйства мэрии.
— Мы давно подключены к системе регулирования светофоров в ручном режиме. Но она перестала функционировать, и мы не могли никак повлиять на ситуацию. Вероятно, отключение произошло из-за экспериментов, которые там проводят, — рассказал Андрей Сироткин.
Автомобилисты утром возмущались — неужели нельзя было поставить регулировщика. Но в Госавтоинспекции уверены, что он на такой крупной магистрали не поможет.
— Человек не заменит технику, — добавил начальник ГИБДД области. — Эксперимент организован бездумно. Кому хоть в голову такое пришло?
В ГИБДД рассчитывают, что доступ к системе им в ближайшие часы возобновят, и они вновь будут следить за потоками транспорта по камерам и вручную регулировать при необходимости светофоры.
Сейчас движение на Московском проспекте нормальное. Но утром была многочасовая пробка. И может повториться, ведь эксперимент со светофорами будет идти ещё неделю.
Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
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