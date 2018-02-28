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В Ярославле поймали пьяных водителей маршруток
28 февраля 2018 11:56
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В Ярославле сотрудники ДПС весь прошлый год регулярно проверяли маршрутки и их водителей. Делают они это и сейчас. Об этом сегодня рассказали в управлении ГИБДД УМВД России, где озвучивали итоги работы на дорогах за 2017 год.
— Уровень дисциплины водителей маршрутных такси не подвергается никакой критике, — говорит начальник ярославского управления ГИБДД Андрей Сироткин. — В прошлом году на нарушении правил попались тысячи водителей общественного транспорта. В том числе были случаи, когда они были в состоянии алкогольного опьянения.
Всего, помимо маршруток, задержали за год 5203 пьяных водителя. Из них 760 — повторно. Озвучили и статистику по ДТП — 179 человек погибли в авариях и 2382 получили травмы в 1900 происшествиях. Хуже картина по ДТП с пешеходами, они чаще стали попадать под колёса, 63 человека погибли таким образом.
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Фото: Александра Савельева
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