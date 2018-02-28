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В Ярославской области возбудили уголовное дело за угрозу экологической катастрофы

28 февраля 2018 11:08
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экология, утилизация, отходы, Ярославская область, уголовное дело

В Ярославской области следователи возбудили уголовное дело за угрозу экологической катастрофы. Предприятие «ТриАн», взявшее на себя работу по утилизации отходов металлургического производства, просто перевезло опасную химию в поля и в карьер в Даниловский район. Первыми тревогу об этой свалке ещё год назад забили общественники.

Речь идёт о 574 тоннах пыли от выбросов электросталеплавильной печи и пыли от неорганизованных выбросов конвертерного отделения металлургического завода. Компания подписала договор на годовую утилизацию, а это 24,6 тысячи тонн. И уже получила за это деньги — больше 6 миллионов рублей.

— С декабря 2016 года по март 2017 года отходы, вывезенные с территории завода «Северсталь», были складированы в Даниловском районе возле населенных пунктов, на участке поля и в карьере, — уточнили в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — Анализ результатов лабораторных исследований образцов почвы, отобранных с места размещения отходов производства, расположенного в поле рядом с деревнями Попково и Шолохово, показал, что в почве превышены значения ориентировочно допустимых концентраций цинка в диапазоне от 3,4 до 23,0 раз и кадмия — от 1,1 до 20,2 раза.

Эти отходы имеют четвёртый класс опасности. Компания «ТриАн» планировала их использовать в собственном производстве строительных материалов, но не успела подготовить место для хранения. В итоге все пробы воды в районах, куда скинули отходы — остро токсичны. 

Следствие собрало достаточно доказательств, возбуждено уголовное дело в отношении директора компании по утилизации. 

Анна Елкина
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Фото: ОНФ по ЯО
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