Стас Михайлов посвятил песню «Без тебя» Карабулинке: цитаты из пробки на Московском

Эту пробку на Московском можно назвать рекордной

Этим утром два района Ярославля опоздали на работу. Все, кому довелось ехать по Московскому проспекту в центр, потратили на дорогу от часа и больше.

Гигантская пробка растянулась в пять километров, до сих пор стоят даже все второстепенные дороги и объездные пути. Причиной всему стали... светофоры. Что ж, времени в пробке было достаточно, чтобы подумать о смысле жизни и даже поторговаться за тёплый гараж на обочине. Чем занимались ярославцы этим утром на Московском проспекте, смотрите в этом цитатнике.

В такой пробке вспомнишь обещанную Ярославлю Карабулинскую развязку. И смахнёшь слезу.

Цитата дня!

Не выдерживают даже дети. И мы их понимаем.

Даже дети не выдерживают

Самый популярный вопрос этого утра.

Да, конечно, подскажем...

Началась торговля

И этот человек был прав, как, наверное, никогда в жизни.

Провидец в пробке

Ищем виноватых.

На самом деле нет

Вам всё ещё скучно в пробке?

Поиграем в города

Похоже, скоро в пробках начнут зарождатся семьи.