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Стас Михайлов посвятил песню «Без тебя» Карабулинке: цитаты из пробки на Московском
28 февраля 2018 10:38
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Этим утром два района Ярославля опоздали на работу. Все, кому довелось ехать по Московскому проспекту в центр, потратили на дорогу от часа и больше.
Гигантская пробка растянулась в пять километров, до сих пор стоят даже все второстепенные дороги и объездные пути. Причиной всему стали... светофоры. Что ж, времени в пробке было достаточно, чтобы подумать о смысле жизни и даже поторговаться за тёплый гараж на обочине. Чем занимались ярославцы этим утром на Московском проспекте, смотрите в этом цитатнике.
В такой пробке вспомнишь обещанную Ярославлю Карабулинскую развязку. И смахнёшь слезу.
Не выдерживают даже дети. И мы их понимаем.
Самый популярный вопрос этого утра.
И этот человек был прав, как, наверное, никогда в жизни.
Ищем виноватых.
Вам всё ещё скучно в пробке?
Похоже, скоро в пробках начнут зарождатся семьи.
Фото: Александра Савельева, Яндекс.Карты
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: Эксперимент со светофорами, устроивший гигантскую пробку на Московском, будут проводить ещё неделю
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