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Эксперимент со светофорами, устроивший гигантскую пробку на Московском, будут проводить ещё неделю
28 февраля 2018 09:54
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Стало известно, из-за чего сегодня утром в Ярославле на Московском проспекте образовалась гигантская пробка. Кроме нескольких ДТП, которые там произошли, некорректно работает светофор на пересечении с улицей Малой Пролетарской.
— Там проводятся экспериментальные работы со светофорным объектом в рамках подготовки пилотного проекта по реализации программы «Умный город», — сообщили в департаменте транспорта Ярославской области. — Они продлятся до 7 марта.
Больше часа люди добирались сегодня с Нефтестроя, Суздалки, Дядьково, Липовой горы и других районов, путь в центр из которых лежит через Московский.
Городские власти переживают, что ситуация может повториться. Но пообещали, что приложат все усилия, чтобы этого не случилось.
— Работу светофора мы сейчас восстановим, — пообещали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Мы будем следить, чтобы экспериментальные работы больше не проводили в часы пик.
За ситуацией на дорогах можно следить в режиме реального времени в нашей онлайн-трансляции.
Фото: Александра Савельева
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