Пробка в пять километров: Московский проспект встал этим утром намертво

Это утро началось с бешеной пробки, где меньше часа вряд ли удастся потратить

Водители говорят, такого давно не было. Московский проспект в Ярославле эти утром встал намертво от самого въезда в город. Общая длина пробки, с учётом стоящих на ответвлении — проспекте Фрунзе, больше семи километров.

Кто сегодня поставит максимальное время приезда на работу? Следим за происходящим в режиме онлайн.

— Стоит даже улица Калинина. Я уже почти час еду, — рассказывает из пробки Наталья Бурдастова.

— А я час и 20 минут толкаюсь, — передаёт ярославна Юлия Арье.

«Яндекс.Карты» показывают три аварии — на пересечении Московского проспекта и Фрунзе, а также у парка «Нефтяник». Однако многие водители сообщают, что проблема этим утром с работой светофоров на пересечении с окружной и у отеля «Святой Георгий».