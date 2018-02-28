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Город

Пробка в пять километров: Московский проспект встал этим утром намертво

28 февраля 2018 08:28
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пробки, Ярославль, Московский проспект

Водители говорят, такого давно не было. Московский проспект в Ярославле эти утром встал намертво от самого въезда в город. Общая длина пробки, с учётом стоящих на ответвлении — проспекте Фрунзе, больше семи километров.

Кто сегодня поставит максимальное время приезда на работу? Следим за происходящим в режиме онлайн.

— Стоит даже улица Калинина. Я уже почти час еду, — рассказывает из пробки Наталья Бурдастова.

— А я час и 20 минут толкаюсь, — передаёт ярославна Юлия Арье.

«Яндекс.Карты» показывают три аварии — на пересечении Московского проспекта и Фрунзе, а также у парка «Нефтяник». Однако многие водители сообщают, что проблема этим утром с работой светофоров на пересечении с окружной и у отеля «Святой Георгий».

Тяжело эту неделю начали жители Брагино, где сразу пять ДТП обездвижили шоссе.

10:48 Цитата этого утра! 

10:25 Кажется, то, что произошло утром на Московском проспекте, ждёт нас всех ещё неделю. Городские власти рассказали об экспериментах со светофорами

09:57 Власти обещают, что в ближайшее время восстановят работу светофора у «Святого Георгия» и проследят, чтобы подобное не повторилось. Подробнее.

11:22 Пробки на Московском могут повториться. Светофор, из-за которого сегодня утром там произошёл транспортный коллапс, будут настраивать до 7 марта.

09:15 Водители, которые пережидают эту дикую пробку дома, шутят, что больше всех повезло тем жителям Нефтестроя, которые работают начальниками и программистами.

— Можно поехать на работу, когда захочу, — пишут они.

09:07  Из-за пробок на Московском проспекте встают и другие улицы. Серьёзные заторы на дорогах образовались на проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе.

— С Суздалки до Большой Фёдоровской еду 1 час 20 минут, — сообщил из пробки Михаил Коковкин.

— Зато Тормозное шоссе почти свободно, — намекнул тем, кому подходит такой путь для объезда, Максим Копейкин.

09:09 На данный момент с работой светофоров на Московском проспекте всё в порядке. Бригада дорожной службы в аварийном режиме утром устраняла неполадки на светофорах у «Святого Георгия».

10:49 Семь красных километров со скоростью... примерно два километра в час. 

08:43 Так работали светофоры с 23 часов вечера. Похоже, к утру ничего не изменилось на самом загруженном проспекте города. 

Анна Елкина, Михаил Контуев
Фото: Александра Савельева, Яндекс.Карты, Михаил Контуев, Галинка Горелышева/Vk.com, Джамал Микаилов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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