Из-за непогашенного кредита приставы забрали у ярославца иномарку

Ярославец заплатил долг и вернул машину

Чтобы напомнить ярославцу о крупном долге, судебным приставам пришлось арестовать его автомобиль. Мужчина решил не выплачивать 200 тысяч по кредиту. После суда к этой сумме добавились ещё 14 тысяч рублей исполнительского сбора. Приставы забрали у мужчины его Opel Astra.

— Став пешеходом, ярославец быстро погасил основную сумму долга и заплатил сбор на несвоевременную оплату, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Без машин из-за непогашенных вовремя долгов остаются не только простые люди. В понедельник приставы арестовали автомобили у тех, кто обычно сам выбивает долги, — коллекторского агентства.