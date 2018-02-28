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Город

Из-за непогашенного кредита приставы забрали у ярославца иномарку

28 февраля 2018 08:16
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приставы, авто, Ярославль

Чтобы напомнить ярославцу о крупном долге, судебным приставам пришлось арестовать его автомобиль. Мужчина решил не выплачивать 200 тысяч по кредиту. После суда к этой сумме добавились ещё 14 тысяч рублей исполнительского сбора. Приставы забрали у мужчины его Opel Astra.

 — Став пешеходом, ярославец быстро погасил основную сумму долга и заплатил сбор на несвоевременную оплату, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Без машин из-за непогашенных вовремя долгов остаются не только простые люди. В понедельник приставы арестовали автомобили у тех, кто обычно сам выбивает долги, — коллекторского агентства.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Судебные приставы
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