Болельщикам ярославского «Локомотива» покажут древние коньки

На матче «Локомотив»-ЦСКА болельщикам расскажут, как катались на коньках в X веке

В «Арене-2000» подготовили необычное развлечение для болельщиков, которые придут 1 марта на матч с ЦСКА. Сотрудники «Ростовского кремля» расскажут про уникальный музейный экспонат — мерянские костяные коньки IX–X века.

— Костяные коньки IX–X века, которые находятся в собрании «Ростовского кремля», одни из самых древних коньков эпохи средневековой Руси, обнаруженных на территории России, — рассказал ученый секретарь музея-заповедника Сергей Архиреев. — Один из них был найден в ходе археологических изысканий, второй — нашли местные жители на дне озера Неро.

Как рассказали сотрудники музея, наши предки катались на коньках вовсе не так, как привыкли ездить сейчас. Конек крепили только на одну ногу, а второй отталкивались.

В перерывах между периодами болельщики смогут и сами сделать сувенир — аналог древних коньков.

Заключительный матч «Локомотива» в регулярном чемпионате начнется в 19 часов.