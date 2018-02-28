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Город

Болельщикам ярославского «Локомотива» покажут древние коньки

28 февраля 2018 07:10
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Локомотив, Ярославль, музей

В «Арене-2000» подготовили необычное развлечение для болельщиков, которые придут 1 марта на матч с ЦСКА. Сотрудники «Ростовского кремля» расскажут про уникальный музейный экспонат — мерянские костяные коньки IX–X века.

 — Костяные коньки IX–X века, которые находятся в собрании «Ростовского кремля», одни из самых древних коньков эпохи средневековой Руси, обнаруженных на территории России, — рассказал ученый секретарь музея-заповедника Сергей Архиреев. — Один из них был найден в ходе археологических изысканий, второй — нашли местные жители на дне озера Неро.

Как рассказали сотрудники музея, наши предки катались на коньках вовсе не так, как привыкли ездить сейчас. Конек крепили только на одну ногу, а второй отталкивались.

В перерывах между периодами болельщики смогут и сами сделать сувенир — аналог древних коньков.

Заключительный матч «Локомотива» в регулярном чемпионате начнется в 19 часов.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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