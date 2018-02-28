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«Локомотив» всухую обыграл «Спартак»

27 февраля 2018 22:51
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хоккей, Локомотив, Ярославль

Сегодня после паузы в чемпионате КХЛ на Олимпиаду ярославский «Локомотив» встретился в Москве со «Спартаком».

Счет в матче открыли только в середине второго периода. Гол при игре в большинстве забил Павел Красковский с передачи Зията Пайгина и Егора Коршкова. Вторую шайбу в ворота москвичей отправил Илья Любушкин на 53-й минуте игры. За минуту до конца матча «Спартак» снял вратаря, но отыграть даже одну шайбу у москвичей не получилось.

Последний матч регулярного чемпионата «Локомотив» проведет в «Арене-2000» 1 марта против ЦСКА. Игра начнется в 19 часов.

Сегодня определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России. Спортивные аналитики дают прогнозы на шансы ярославских футболистов.

Елена Вахрушева
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