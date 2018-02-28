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Онлайн-трансляция
Ночью и молча: как вспоминают Бориса Немцова в Ярославле
27 февраля 2018 22:58
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27 февраля 2015 года на Москворецком мосту застрелили в спину политика и депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова. Спустя три года в Ярославле в его честь даже не провели марш памяти.
Сегодня Ярославль скорбит тихо и максимально скромно. В темноте. Что происходит в центре города, смотрите в нашей трансляции. Корреспондент выехал на место.
За что боролся в Ярославской области Борис Немцов.
22:45 Нести цветы начали ещё днём. К дому на улице Трефолева, где купил квартиру Немцов, и к зданию областной думы.
— Ох, Борис Ефимыч, дорогой друг. Три года, без Вас плохо. Почтила как могла: на марше в Москве, на мосту, у ярославской думы. В киноклуб на фильм о Вас полицейские приходят. Ну, как же так, — написала в соцсетях друг политика в Ярославле Елена Лекиашвили.
22:54 И табличка на доме всё-таки висит. А как долго из-за неё спорили: несколько раз снимали, вешали обратно и даже воровали.
23:04
23:37 В Ярославль приехали представители ОБСЕ (организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) наблюдать за выборами. Сейчас они пришли на акцию в память о Борисе Немцове.
Кстати, европейские наблюдатели всё чаще приезжают на выборы в нашу область. Последний раз они были в Рыбинске.
23:40
- Стою с восьми вечера здесь. Алина Жестовская, Василий Цепенда и Сергей Балабаев были первыми, кто пришёл и положил цветы.
23:53
Фото: Елена Вахрушева, Елена Богданова, Александр Галанов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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