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Город

Ночью и молча: как вспоминают Бориса Немцова в Ярославле

27 февраля 2018 22:58
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память, Ярославль, Немцов

27 февраля 2015 года на Москворецком мосту застрелили в спину политика и депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова. Спустя три года в Ярославле в его честь даже не провели марш памяти

Сегодня Ярославль скорбит тихо и максимально скромно. В темноте. Что происходит в центре города, смотрите в нашей трансляции. Корреспондент выехал на место.

За что боролся в Ярославской области Борис Немцов.

22:45 Нести цветы начали ещё днём. К дому на улице Трефолева, где купил квартиру Немцов, и к зданию областной думы.

— Ох, Борис Ефимыч, дорогой друг. Три года, без Вас плохо. Почтила как могла: на марше в Москве, на мосту, у ярославской думы. В киноклуб на фильм о Вас полицейские приходят. Ну, как же так, — написала в соцсетях друг политика в Ярославле Елена Лекиашвили.

22:54 И табличка на доме всё-таки висит. А как долго из-за неё спорили: несколько раз снимали, вешали обратно и даже воровали.

23:04
Через полчаса ярославские друзья политика зажгут свечи. Ровно в те минуты, когда произошла трагедия в Москве. 

23:26
У здания облдумы немноголюдно пока.

23:30
Порядок охраняют двое полицейских.

23:31 Депуаты областной думы Василий Цепенда и Сергей Балабаев пришли с букетами роз.

23:31
У стены облдумы - портрет политика и цветы.

23:37 В Ярославль приехали представители ОБСЕ (организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) наблюдать за выборами. Сейчас они пришли на акцию в память о Борисе Немцове. 

Кстати, европейские наблюдатели всё чаще приезжают на выборы в нашу область. Последний раз они были в Рыбинске

23:40
Полицейский:

- Стою с восьми вечера здесь. Алина Жестовская, Василий Цепенда и Сергей Балабаев были первыми, кто пришёл и положил цветы.

23:42
Пустынно на Советской. Двигаемся к ярославскому дому Немцова.

23:53
Грустное зрелище. Это дом, где в Ярославле жил Борис Немцов. И воткнутые в подъезд цветы. Похоже, память живёт три года.

23:57 Цветы  в траурных лентах.

23:58
Завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами.

Елена Вахрушева, Анна Ёлкина
Фото: Елена Вахрушева, Елена Богданова, Александр Галанов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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