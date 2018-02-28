Ночью и молча: как вспоминают Бориса Немцова в Ярославле

Последнее место работы Бориса Немцова — Ярославская областная дума

27 февраля 2015 года на Москворецком мосту застрелили в спину политика и депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова. Спустя три года в Ярославле в его честь даже не провели марш памяти.

Сегодня Ярославль скорбит тихо и максимально скромно. В темноте. Что происходит в центре города, смотрите в нашей трансляции. Корреспондент выехал на место.