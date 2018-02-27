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В Кировском суде решали, продлить арест или отпустить домой подозреваемого в убийстве Исаева
27 февраля 2018 19:58
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Сегодня Кировский районный суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения 54-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве ярославского бизнесмена Ильи Исаева.
Адвокат подозреваемого просила отпустить мужчину под домашний арест, но следовали настаивали на том, чтобы оставить его под стражей, опасаясь, что обвиняемый может скрыться или оказать давление на свидетелей. Суд принял решение оставить мужчину под стражей до 30 апреля.
Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство из корыстных побуждений»
— По данным следствия, совершая убийство, обвиняемый намеревался освободить себя от долговых обязательств, которые имелись у него перед потерпевшим, — рассказали в СК.
Илью Исаева, брата ярославского депутата Павла Исаева, убили в конце ноября около девяти часов вечера в самом центре Ярославля. На улице Первомайской бизнесмену нанесли несколько ударов ножом в спину. Преступник попал в объектив камер видеонаблюдения. Для его поисков в Ярославль приезжали следователи, работавшие по «делу Немцова».
Фото: Александра Савельева
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