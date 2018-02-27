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В Ярославле машина скорой помощи с пациентом попала в ДТП
27 февраля 2018 17:15
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Сегодня около 15 часов в Ярославле на улице Шевелюха произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Автомобиль столкнулся с легковым «Фольксвагеном».
— Столкновение было не очень сильным, никто из людей не пострадал, — рассказали очевидцы аварии. — Но в машине скорой помощи был пациент.
К месту аварии через несколько минут приехала другая бригада медиков, они пересадили пациента к себе в машину и увезли в больницу, куда и должны были доставить изначально.
Выяснить все подробности ДТП и определить виновника предстоит сотрудникам Госавтоинспекции.
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Фото: Подслушано у водителей/Vk.com
Видео: Подслушано у водителей/Vk.com
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