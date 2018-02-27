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Тайные списки: кто из ярославских политиков уйдёт на пенсию, а кто придёт во власть

27 февраля 2018 16:45
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политика, Ярославль, облдума

В этом году ярославцам, помимо выборов президента, предстоит решить, кто попадёт в новый созыв областной думы. Речь идёт о 50 депутатах, выбирать которых будем всей областью. Голосование состоится только в сентябре, но слухов вокруг себя оно собирает уже массу. Что изменится в политике Ярославской области в связи с этими выборами, кто из нынешних управленцев может уйти на пенсию, а кто, наоборот, неожиданно подняться по карьерной депутатской лестнице? Разбираемся в материале.

Уйдут или останутся?

Неразрывно с выборами в Ярославскую областную думу связаны назначения представителей в Совет Федерации от региона. Сейчас в верхней палате парламента ярославцев представляет Анатолий Лисицын — первый губернатор Ярославской области, политик с невероятным стажем. Но в политических кругах говорят, что после третьего срока 71-летнему сенатору пора на пенсию. И уже даже нашли замену на его место — нынешнего председателя областной думы 63-летнего Михаила Боровицкого, который сам не отрицает такого развития событий для себя. Всё-таки в депутатах он уже пересидел.

— Если будет мне такое предложение, смотрю на это положительно, — сказал 76.ru Михаил Боровицкий. — Но сейчас этот разговор преждевременный, решение будут принимать вновь избранные депутаты.

Боровицкий придерживается взглядов сродни общей повестки правящей партии. Например, на своей последней пресс-конференции заявил о том, что о прямых выборах мэра в Ярославле стоило бы забыть лет на 20

Сам Анатолий Лисицын заявил, что никуда уходить не собирается.

— Что касается моего будущего в Совете Федерации, я понимаю, что у Боровицкого есть все шансы там работать. Но есть обстоятельства в мою пользу, — спокойно говорит сенатор. — Вот уже десять лет я веду два международных проекта по захоронению российских солдат времен Первой мировой войны на территории Сербии, западной Украины. И я единственный, кто занимается такой работой. Наш голос России, наши ценности сейчас практически не звучат в мире. А сейчас, в Год волонтёра, эти проекты становятся ещё важнее. Заниматься я ими могу, только будучи членом Совета Федерации или другим руководителем федерального уровня. Так как только на федеральном уровне я могу найти поддержку тем проектам по восстановлению захоронений, которые веду за рубежом. Областной поддержки за 10 лет я ни разу не получал. Соответственно, не имея должности федерального уровня, проекты эти буду «сворачивать».

Анатолий Лисицын основал в Ярославской области собственную премию, вручает её лучшим жителям региона.

— Быть просто депутатом облдумы мне неинтересно. Попасть в это прокрустово ложе, когда ты автоматически поднимаешь руку, внутренне протестуя против того, за что голосуешь, это не для меня, — продолжает Лисицын. — Если не будет что-то предложено мне, то, возможно, уйду работать в центр защиты прав и свободы ярославцев. Уходить в небытие я не намерен, слишком рано для меня. Ещё лет десять проработаю.

Списки будущих депутатов

Очень любят ярославцы обсуждать списки кандидатов, собравшихся идти на выборы. В политических кругах говорят, что всё давно уже определено, а места чуть ли не до кресел в зале заседаний расписаны.

— Сам по себе термин «список в облдуму» — это демонизация действующей политической системы. Я не считаю, что в регионе есть какой-то единоличный центр принятия решений, который монополизирует формирование новой думы, — рассуждает политтехнолог Григорий Моднов. — Групп политического влияния много. Мы можем только рассуждать, кто мог бы иметь сильный рекомендательный голос в плане того, какой должна быть областная дума. В первую очередь, это губернатор Дмитрий Миронов и председатель правительства Дмитрий Степаненко. Дальше в этом заинтересованы мэр Ярославля Владимир Слепцов и председатель действующей думы Михаил Боровицкий. Нельзя сбрасывать со счетов сенатора Анатолия Лисицына, глав всех муниципальных образований. Мэр крупного города понимает, кого он хотел бы видеть представителем в думе, также и главы. «Список кандидатов» отвечает на вопрос, с кем комфортно было бы работать, но сам по себе он не несет формального характера. Не будет такого, что победит «Список Иванова», а все остальные проиграют.

Впрочем, некоторые депутаты и не скрывали своих желаний оказаться в кресле областной думы. Например, готовятся к выборам на следующий срок депутаты от партии ПАРНАС Василий Цепенда и Сергей Балабаев, действующие депутаты облдумы от ЛДПР Андрей Потапов и представитель «Единой России» Иван Парамонов.

Однако большинство единороссов пока в задумчивости и не спешат заявлять о своих кандидатурах. Среди таких Павел Дыбин, Антон Капралов, Павел Исаев.

В будущей думе мы можем увидеть и новые лица. Например, планирует баллотироваться экс-депутат муниципалитета от «Справедливой России» Анатолий Каширин. Он проиграл выборы в муниципалитет этой осенью.

— Конечно, я собираюсь идти в думу. И свои шансы оцениваю очень хорошо, — сказал 76.ru Анатолий Каширин.

Также среди возможных участников может быть целая очередь из действующих депутатов муницилитета от «Единой России», среди них: Илья Горохов, Игорь Бортников и Михаил Писарец.

Кто с кем в бане мылся — тот и в список кандидатов в депутаты попал

Политолог Александр Миклин, напротив, считает, что история со списками — вполне реальная. Но очень запутанная.

— Процесс скоррелирован с новой командой губернатора, с разделением на «наших» и «не наших» — или ярославцев и москвичей. Связан он и с президентской кампанией, — говорит политолог Александр Миклин. — Существуют списки от самой областной думы, есть списки от правительства области, есть бывшие молодёжные списки, которые относятся ещё к молодому крылу команды бывшего губернатора Ястребова. И даже список мэра Ярославля Владимира Слепцова — всего их шесть-семь. И у всех есть свои интересы. Но на данный момент, на мой взгляд, вся информация о списках — это вбросы. Реальных списков я видел несколько, и они мало состыкованы между собой. Лично я бы все списки подчинил одному только направлению — избирательной кампании президента. Включив тех, кто помогает какому-либо кандидату в президенты. И исключив тех, кто прошёл мимо этой кампании. У нас главная задача в стране — выборы президента. Или мы проявляем гражданскую сознательность и помогаем провести выборы, в данном случае без разницы, за кого из кандидатов. Когда человек участвует в президентской кампании, понятна его гражданская позиция. К сожалению, сейчас в списках: кто с кем в бане мылся, а кто коньяк пил. Одни договорённости.

Анна Елкина
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Фото: Ярославская областная дума, Анатолий Лисицын / facebook.com, Григорий Моднов / Facebook.com, Александр Миклин / facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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