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Город

Без света, воды и транспорта: как Ярославль переживет февральские морозы

27 февраля 2018 15:48
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ЖКХ, авария, Ярославль, мороз

С завтрашнего дня в Ярославле станет немного теплее, а пока в городе –16...–20 градусов. И ближайшая ночь будет одной из самых холодных, синоптики прогнозируют до –25...–30 градусов. Это ниже нормы февраля на десяток градусов. Мы вспомнили все происшествия, которые произошли с ярославцами из-за февральских морозов. 

Чёрная вода

 

У жителей Заволжского района Ярославля из кранов потекла грязная вода. Совсем, как нефть.

Из-за сильных морозов дома переводят на обратное теплоснабжение, — объяснили в единой дежурно-диспетчерской службе мэрии Ярославля — Горячая вода может течь грязная, если дом старый и трубы в плохом состоянии. Как только морозы закончатся, вода снова потечёт нормальная.

Позже власти нашли источник грязной воды, и виноватыми оказались не старые трубы. 

Холодная горячая вода

В Ярославле в одной из десятиэтажек на Ленинградском проспекте пропала горячая вода. Жители жаловались коммунальщикам, но им лишь говорили: «Сливайте воду».

— Не такие уж и сильные морозы, а система не справилась, — жалуются жильцы многоэтажки.

Позже выяснилось, что проблемы с температурой воды были из-за того, что в одной из квартир стоит электрический водонагреватель, а на нём не был перекрыт кран подачи холодной воды. Этот прибор сбивал давление горячей воды во всём подъезде. 

— На доме размещено объявление с просьбой отключить в приборе подачу холодной воды, — рассказали коммунальщики. — Переключать дом обратно на прямую подачу горячей воды управляющая организация не решились, так параметры ночью превысили 100 градусов.

В итоге слесарь всё же достучался до жильцов квартиры с водонагревателем. Горячая вода в дом вернулась.

Без света из-за электроотопления

Сегодня утром произошла авария на электросетях. Без света могли остаться жители деревень Красный Бор, Ермолово и Мостец. Но, к счастью, специалисты «Ярэнерго» быстро отреагировали и восстановили работу линии.

Позже выяснилось, что авария произошла из-за резко увеличившейся на электросети нагрузки. В этом районе коттеджи отапливаются электричеством, а во время морозов его потребляют особенно усиленно. 

На работу — пешком

Сегодня утром в Ярославле встали троллейбусы 3, 4, 7 и 8 маршрутов. Произошла авария на электролинии. Аварию устраняли около двух часов.

Что делать, если произошло ЧП из-за морозов

В мэрии тем временем заверили, что коммунальные службы начеку. Если где-то в городе из-за морозов произойдёт ЧП, то не обязательно ждать, когда коммунальщики это заметят. Можно самим сообщить о проблеме.

— Мы будем реагировать на все заявки, которые жители города сообщат в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону (4852) 40-40-40.

Читайте также: «Не выходите на улицу!»: каких чрезвычайных ситуаций из–за аномальных морозов опасаются в МЧС.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева, Михаил Контуев
Видео: Александр Балакирев/Vk.com
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