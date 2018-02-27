|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Подростка, устроившего стрельбу в Ярославской школе, могут отправить в закрытую школу
27 февраля 2018 15:33
1 973 4
Полиция в Ярославле устроила проверку по поводу стрельбы из пневматического пистолета во дворе одной из школ в Заволжском районе, случившейся на прошлой неделе. С учеником общались психологи.
— Поскольку подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, — рассказала начальник подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области Светлана Морозова. — В связи с тем, что он уже неоднократно совершал противоправные деяния, сотрудники полиции собирают материал для рассмотрения в суде возможности направления его в специальную школу закрытого типа.
Напомним, 15-летний подросток принес оружие из дома и несколько раз выстрелил.
— Конфликта никакого не было, — утверждает Светлана Морозова. — Сейчас несовершеннолетние идут на преступления вовсе не из-за тяжелой жизни, и не от того, что им нечего есть, а «просто так», чтобы обратить на себя внимание, чтобы выделиться.
Как получилось, что ученик смог пронести оружие на учебу? Оказывается, в школах Ярославля предпочитают не тратиться на профессиональных охранников, обходясь бабушками-вахтерами.
— Ежегодно к 1 сентября мы проводим обследование образовательных учреждений, — рассказала начальник комиссии по делам несовершеннолетних. — Если количество камер видеонаблюдения в школах увеличивается, то квалифицированной охраны становится меньше. На территории Ярославля всего в семи из ста учебных заведений работают охранники.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров