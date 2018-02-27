Подростка, устроившего стрельбу в Ярославской школе, могут отправить в закрытую школу

Подросток устроил стрельбу в школьном дворе

Полиция в Ярославле устроила проверку по поводу стрельбы из пневматического пистолета во дворе одной из школ в Заволжском районе, случившейся на прошлой неделе. С учеником общались психологи.

— Поскольку подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, — рассказала начальник подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области Светлана Морозова. — В связи с тем, что он уже неоднократно совершал противоправные деяния, сотрудники полиции собирают материал для рассмотрения в суде возможности направления его в специальную школу закрытого типа.

Напомним, 15-летний подросток принес оружие из дома и несколько раз выстрелил.

— Конфликта никакого не было, — утверждает Светлана Морозова. — Сейчас несовершеннолетние идут на преступления вовсе не из-за тяжелой жизни, и не от того, что им нечего есть, а «просто так», чтобы обратить на себя внимание, чтобы выделиться.

Как получилось, что ученик смог пронести оружие на учебу? Оказывается, в школах Ярославля предпочитают не тратиться на профессиональных охранников, обходясь бабушками-вахтерами.

— Ежегодно к 1 сентября мы проводим обследование образовательных учреждений, — рассказала начальник комиссии по делам несовершеннолетних. — Если количество камер видеонаблюдения в школах увеличивается, то квалифицированной охраны становится меньше. На территории Ярославля всего в семи из ста учебных заведений работают охранники.