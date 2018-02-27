Студентов Ярославля позвали благоустраивать парки и скверы

Ярославцы создали альтернативное губернаторской программе сообщество

В Ярославле появилось сообщество альтернативное губернаторской программе «Решаем вместе!». В социальной сети «ВКонтакте» набирает популярность неофициальная группа «Решаем вместе с молодежью», в которой уже состоит около 1400 участников. Это практически в два раза больше, чем в официальной группе программы.

— Идея пришла спонтанно, когда увидели фотографии со встреч по программе «Решаем вместе!» — там были одни бабушки и люди среднего возраста, что бы они выбрали? Какие рекомендации бы дали — урны да лавки? — говорит администратор сообщества Дмитрий Кустяков.

Сообщество создали студенты, которые стали авторами большинства эскизов проектов благоустройства в Ярославле. В группе также публикуют видео с двумя героинями Алисой и Яной. Девушки призывают вместе с ними благоустроить парк, в котором они смогут прогуляться со зрителями. Иными словами, хотя бы приходить на голосования за проекты, которые проходят в каждом районе. Однако ролики с симпатичными девушками-агитаторами набирают десятки тысяч просмотров.

Тем временем городские власти рассказали, что уже было сделано в каждом районе города, а также как будут благоустраивать Ярославль в ближайшем будущем.