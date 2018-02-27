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На мать, занявшуюся сексом онлайн при маленькой дочери, возбудили уголовное дело
27 февраля 2018 13:57
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Следователи закончили доследственную проверку по поводу скандального видео, на котором родители занимались сексом при маленькой дочке и транслировали это в интернет.
— По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления по статье «Публичная демонстрация порнографических материалов с использованием сети "Интернет"», — рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Ярославской области.
Инцидент произошел 16 февраля в квартире в Заволжском районе. Родители устроили прямую трансляцию утех на своей странице в соцсети. Возможно, что история и не получила бы такого яркого осуждения, если бы на заднем плане не появилась маленькая девочка. А взрослые не обратились бы к ребёнку с матом. Видео быстро разлетелось по интернету. В соцсети «ВКонтакте» создали группу, где требовали лишить пару родительских прав.
— На допросе женщина признала вину в полном объеме, — рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Ярославской области. — Сожитель подозреваемой является инвалидом второй группы по зрению и, с его слов, не знал о прямой трансляции.
Девочку из семьи забрали. Ребенка временно поместили в специализированное социально-реабилитационное учреждение, а семью поставили на учёт в органы профилактики.
Вменяемость женщины и психологическое состояние в момент съемки видео определят с помощью психолого-психиатрической экспертизы. Еще одну экспертизу проведут, чтобы установить, является ли видео порнографическим.
В следственном управлении рассказали, что раньше женщина не привлекалась к уголовной ответственности и работала в детском саду гардеробщицей. Сейчас её уволили.
— В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в СУ СКР.
Фото: vk.com
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