Новые дворы и километры дорог: как власти пообещали благоустроить Ярославль

В этом году власти обещают благоустроить 20 дворов

Ярославские власти заявили — в прошлом году в городе были проделаны невероятные работы по благоустройству. По губернаторской программе «Решаем вместе» сделали 4 общественные территории, дворы около 198 домов, территории у 69 детских садов и школ, 4 учреждений культуры и установили спортивные площадки. По программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 29 дорог протяженностью более 50 километров.

Что сделано в Ленинском и Кировском районах

— Благоустройство дворов было и остается приоритетным направлением развития районов, — заявили в мэрии Ярославля. — Лидером по комплексному благоустройству в прошлом году стал Фрунзенский район, где полностью преобразились 7 дворов, на втором месте — Дзержинский район (5 дворов). Здесь заменили асфальтовое покрытие проездов, отремонтировали тротуары, восстановили газоны, построили парковки для автомобилей, поставили новые скамейки и урны, установили спортивные площадки для воркаута, а в детском городке поставили новые игровые элементы, спилили старые деревья и сделали озеленение. По количеству отремонтированных дорог в районах первое место делят Заволжский и Фрунзенский районы — в каждом из них проведен ремонт 5 объектов улично-дорожной сети, на втором месте — Дзержинский район с 4 дорогами.

Что сделали в Дзержинском районе

Ещё чиновники похвастались, что уделили в прошлом году большое внимание улучшению экологии в районах: провели субботники, посадили деревья, установили новые контейнерные площадки. В Дзержинском районе в субботниках приняли участие более 10 тысяч человек, в Заволжском — 9,7 тысячи. В Красноперекопском и Фрунзенском умудрились провести 134 субботника, а в Ленинском и Кировском — 110.

— В городе продолжилась установка новых контейнерных площадок, конструкция которых не позволяет мусору загрязнять территорию, — добавили чиновники мэрии. — Больше всего их было установлено в Дзержинском районе — 139 площадок, на втором месте Фрунзенский район — 52, затем следует Кировский — 43 штуки.

Что сделали в Красноперекопском и Фрунзенском районах

Рассказали представители власти и о замене ларьков на новенькие НТО — нестационарные торговые объекты. Демонтировали 474 старых точек: больший объем по сносу пришёлся на Фрунзенский и Красноперекопский районы, здесь демонтировано 186 устаревших НТО, 110 — в Дзержинском, 98 — в Кировском и Ленинском и 85 — в Заволжском. Установка новых современных павильонов, по мнению городских чиновников, позволила улучшить качество обслуживания посетителей, придать всем торговым точкам современный вид, а предпринимателям получить новых посетителей и увеличить прибыль.

Боролись власти и со стихийными уличными рынками. В районах города прошло 276 рейдов, большинство из которых пришлось на Фрунзенский район — 104, затем следуют Кировский и Ленинский районы — 96 и Дзержинский — 58. В мэрии уверены, что именно это предотвратило кучу отравлений горожан продуктами питания, на которых часто не бывает ни одного документа, а сам товар располагается на земле в антисанитарных условиях.

Что сделали в Заволжском районе

— Для придания домам единого облика и более удобной навигации в городе установили 3036 адресных табличек на многоквартирных домах, отвечающих единой городской концепции оформления, — продолжили рассказывать о проделанной работе власти. — Больше всех аншлагов установлено в центральных районах города — Кировском и Ленинском (1150), немногим меньше в Дзержинском районе — 1027, затем идут Заволжский (525), Фрунзенский и Красноперекопский районы (334).

В этом году власти обещают продолжить работы по благоустройству Ярославля. Планируется облагородить 20 дворов возле 120 многоквартирных домов. На это из бюджета чиновники готовы потратить 140 миллионов рублей. Ещё чиновники обещают отремонтировать 23 дороги протяженностью 47,2 километра во всех районах города.