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Сутки после пожара: что произошло с двухэтажным зданием в Рыбинске
27 февраля 2018 13:02
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Теперь это здание можно назвать домом с призраками. Спустя сутки после пожара расселённый двухэтажный дом в Рыбинске превратился в кусок льда.
Здание на улице Февральской загорелось прошлой ночью, дом быстро объяло пламенем. Пожарные всю ночь боролись с огнём, а жители соседних улиц просыпались от запаха гари и треска огня за окнами. Причину пожара уточнили в управлении МЧС по Ярославской области:
— Скорее всего, поджог либо неосторожное обращение с огнём. В расселённых домах в крайне редком случае бывают иные причины возгорания, — пояснили в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.
Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
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