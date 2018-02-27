Сутки после пожара: что произошло с двухэтажным зданием в Рыбинске

Скорее всего, дом подожгли

Теперь это здание можно назвать домом с призраками. Спустя сутки после пожара расселённый двухэтажный дом в Рыбинске превратился в кусок льда.

Здание на улице Февральской загорелось прошлой ночью, дом быстро объяло пламенем. Пожарные всю ночь боролись с огнём, а жители соседних улиц просыпались от запаха гари и треска огня за окнами. Причину пожара уточнили в управлении МЧС по Ярославской области:

— Скорее всего, поджог либо неосторожное обращение с огнём. В расселённых домах в крайне редком случае бывают иные причины возгорания, — пояснили в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.