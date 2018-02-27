«Приглашаем на совершенно бесплатную процедуру»: что делать, если вас достала навязчивая реклама

Постоянные рекламные звонки надоедают

Несколько раз в день удаляете из телефона эсэмэски из разряда «Купим ваше авто. Дорого»? Периодически вам звонят с уникальным предложением сходить в салон красоты? Самый простой способ избавиться от навязчивых продавцов — бесконечно вносить номера телефонов в черный список. А можно вычеркнуть свой контакт из базы навязчивой компании, хотя это более сложный и долгий путь.

СМС

Когда вы получаете бонусную или накопительную карту в магазине или кафе, в анкете вас просят указать номер мобильного. Таким образом, вы сами даете согласие на отправку вам рекламных материалов. Так что не удивляйтесь, что ваш телефон заспамлен сообщениями из магазина, которому вы оставили контакты. Но что делать, если вас терроризируют рекламными сообщениями компании, в которых вы даже не бывали?

Рекламные сообщения проще всего отправлять в спам

Есть несколько вариантов вычеркнуть себя из базы данных навязчивых продавцов. Во-первых, обратиться к мобильному оператору, чтобы он заблокировал рассылку с определенного номера. Правда, каждый оператор в таких ситуациях действует индивидуально. Кому-то достаточно пяти заявлений, другому нужно несколько десятков, чтобы счесть сообщения спамом.

Второй путь — Федеральная антимонопольная служба. Она занимается контролем за рекламой. А такой спам — это нарушение закона «О рекламе». Заявление проще всего оставить обратной связью на сайте или по электронной почте.

— В заявлении необходимо описать факт правонарушения, способ, место и время распространения рекламы, — пояснили в УФАС. — Сообщить о лице или компании, в отношении которой подано заявление.

К этому стоит добавить скриншот сообщения, копию договора на покупку сим-карты, чтобы доказать, что номер, на который пришел спам, действительно ваш.

— Сейчас рекламная рассылка по телефону без согласия абонента считается незаконной, а компания, отправившая спам, может быть оштрафована на сумму до 500 тысяч рублей, — пояснила Сети городских порталов нюансы рекламного законодательства юрист Ольга Бегунова.

Юристы советуют записывать телефонные разговоры со спамерами

«Здравствуйте, предлагаем вам бесплатную процедуру»

С подобными телефонными звонками бороться сложнее и сложнее им противостоять — как-никак, а процедура, по уверениям звонящего, «совершенно бесплатная». Кто-то отнекивается, что нет времени, кто-то просто бросает трубку. Но мало кто пытается выяснить, откуда же в неведомом салоне ваш номер.

Если раньше вы там действительно не были и не оставляли им номер телефона, то можно смело действовать по той же схеме, что и с СМС. Еще одна организация, которую можно «натравить» на спамеров, — Роскомнадзор. Они отвечают за распространение персональных данных. А номер телефона относится именно к таким.

— Если вам постоянно звонят с подобными предложениями, во-первых, установите программу для записи телефонных разговоров, — советует адвокат. — Во время очередного звонка предупредите, что звонок записывается, и выясните, откуда у звонящего ваш номер, есть ли у этой компании документы, в которых вы разрешаете вам звонить и что-то рекламировать, уточните название юридического лица, адрес, ИНН, фамилию, имя и должность звонящего. После этого попросите прекратить вам звонить.

Вся эта информация понадобится вам, если просьба не поможет и придется обращаться в Роскомнадзор. Сделать это можно на официальном сайте. В таком случае компанию могут оштрафовать на 75 тысяч рублей за нарушения при обработке персональных данных.

Со спамом в мессенджерах тоже можно бороться

Мессенджеры

Со спамом в мессенджерах ситуация противоречивая. С одной стороны, его проще всего игнорировать и заблокировать, с другой — у официальных ведомств позиция на ее счет не до конца определена.

Нарушением можно считать спам, присланный в мессенджерах, привязанных к номеру телефона (WhatsApp, Viber), и действовать в этом случае можно так же, как и с обычными СМС. Соцсети — например, «ВКонтакте» и «Одноклассники.ru» — сами стараются бороться со спамом и по заявлению пользователей блокируют страницы, с которых приходит слишком много сообщений.

Отдельно мы напомним про продавцов, которые ходят по квартирам и предлагают подключиться к цифровому телевидению, купить фильтры или набор посуды. Если это действительно представитель компании, например, мобильного оператора, то можно пожаловаться в службу поддержки компании. Если же это продавцы, которые сначала завлекают вас «подарками» и бесплатными товарами, а потом просят оплатить их услуги, то не бойтесь вызывать полицию и грозить продавцам статьей «мошенничество». Только ни в коем случае ничего не покупайте и не подписывайте никаких документов.