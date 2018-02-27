Сергей Бабуркин снова стал правовым омбудсменом в Ярославской области

Сергей Бабуркин продолжит быть уполномоченным

Сегодня в Ярославской областной думе выбрали уполномоченного по правам человека на ближайшие пять лет. На этот пост претендовали пять человек, в том числе и самый первый омбудсмен по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

Среди других кандидатов на пост омбудсмена были юристы, журналист и врач. Но голосование прошло без борьбы. За то, чтобы Сергей Бабуркин продолжил защищать права ярославцев, проголосовали 42 депутата. В то время, как его ближайший конкурент — доктор и депутат муниципалитета Владимир Молодкин — получил 19 голосов.

— Я вижу проблемы в этой сфере и задачи. Знаю нужды, интересы, настроения и запросы жителей. Я получил навыки этой работы. И главное, ощущаю поддержку со стороны коллег, партнеров, со стороны общественности. Я готов к продолжению этой работы, — выступил перед депутатами Сергей Бабуркин.

Теперь кандидатуру Бабуркина должен согласовать федеральный уполномоченный Татьяна Москалькова.

Кто ещё претендовал на этот пост: смотрите в нашем обзоре.