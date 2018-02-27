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Сергей Бабуркин снова стал правовым омбудсменом в Ярославской области
27 февраля 2018 12:08
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Сегодня в Ярославской областной думе выбрали уполномоченного по правам человека на ближайшие пять лет. На этот пост претендовали пять человек, в том числе и самый первый омбудсмен по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.
Среди других кандидатов на пост омбудсмена были юристы, журналист и врач. Но голосование прошло без борьбы. За то, чтобы Сергей Бабуркин продолжил защищать права ярославцев, проголосовали 42 депутата. В то время, как его ближайший конкурент — доктор и депутат муниципалитета Владимир Молодкин — получил 19 голосов.
— Я вижу проблемы в этой сфере и задачи. Знаю нужды, интересы, настроения и запросы жителей. Я получил навыки этой работы. И главное, ощущаю поддержку со стороны коллег, партнеров, со стороны общественности. Я готов к продолжению этой работы, — выступил перед депутатами Сергей Бабуркин.
Теперь кандидатуру Бабуркина должен согласовать федеральный уполномоченный Татьяна Москалькова.
Кто ещё претендовал на этот пост: смотрите в нашем обзоре.
Фото: Уполномоченный по правам человека в ЯО / facebook.com
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