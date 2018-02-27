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Город

Заморозить тарифы ЖКХ и вернуть прямые выборы: чем ярославцам запомнился Борис Немцов

27 февраля 2018 11:33
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память, Борис Немцов, Ярославль

Прошло ровно три года со дня убийства на Большом Москворецком мосту российского оппозиционного политика и депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова. Соратники Бориса Ефимовича планируют в этот день принести цветы к дому на улице Трефолева, где он жил в Ярославле. Сделать это они  собираются за полчаса до полуночи — в тот час, когда произошло убийство.

Чем запомнился ярославцам Борис Немцов, и что о нём говорят политики сейчас — в материале 76.ru. 

Не давал расслабиться чиновникам

Борис Немцов в Ярославле смело боролся за права жителей области. Разоблачал коррупционеров и лоббировал, как законодатель, интересы своих избирателей. Он добивался возвращения прямых выборов чиновников всех уровней, заморозки тарифов ЖКХ, перевода налогов в региональный бюджет, отказа чиновников и депутатов от служебного транспорта.

— У нас с Борисом день рождения в один день — 9 октября, — говорит коллега по облдуме и соратник оппозиционера Сергей Балабаев. — У меня до сих пор в телефоне хранится СМС от Немцова: «Серега, круто, что два независимых депутата родились в один день. Жаль, что только два». Мы с Немцовым много спорили, часто не соглашались. Он всегда оставался независимым и верным своим идеям. И умел это ценить в других.

— Одно из самых ярких воспоминаний о Немцове, которое всплывает у меня в голове все чаще и чаще, — это последний визит Бориса Ефимовича в Ярославль, — вспоминает соратник убитого депутата по партии «Парнас» Василий Цепенда. — Мы сидели вдвоем у него в ярославской квартире и обсуждали стратегию дальнейших действий. Общее настроение у ярославской оппозиции тогда было не очень бодрое. Немцов же напротив казался как никогда энергичным и готовым ринуться в бой в любую секунду. «Понимаешь, Василий, — сказал тогда он мне, — Когда что-то идет не так, единственное, что нам остается, продолжать двигаться вперёд. На смену ночи всегда приходит день. Что бы ни случилось, главное — продолжать борьбу». До сих пор, когда кажется, что просвета нет и не будет, я вспоминаю эти слова и у меня вновь появляются силы работать.

Вспоминают убитого депутата не только оппозиционеры, но и представители партии власти.

— Бесспорно, Борис Немцов был очень опытным и ярким политиком, — говорит депутат Ярославской областной думы от «Единой России» Антон Капралов. — Его приход в областной парламент очень разнообразил политическую жизнь не только думы, но и региона в целом.

Как будет помнить Немцова Ярославль

Ярославская областная дума стала последним местом работы Бориса Немцова. Здесь он работал с сентября 2013 года до убийства. В память о Борисе Немцове в Ярославле каждый год устраивали марши. Но в этом году жители Ярославля устроили флешмоб, так как проведение марша памяти в этом году не согласовали власти. Люди развесили на окнах и стенах домов портреты Бориса Немцова в знак памяти.

Вспоминают оппозиционера не только в России, но и в США. Сегодня в центре Вашингтона переименуют площадь перед зданием российского посольства. Её назовут именем Бориса Немцова.

Михаил Контуев
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Фото: Дмитрий Кузнецов, Филипп Кегелес, Сергей Метелица
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