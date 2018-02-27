|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославской области два дня ищут 90-летнюю бабушку
27 февраля 2018 11:17
2 825 4
90-летняя бабушка пропала из посёлка Волга в Ярославском районе. Галина Талбина ушла из дома 25 февраля в неизвестном направлении и не вернулась.
— Рост Галины Яковлевны 170 сантиметров, волосы светлые, худая, глаза зелёные, — дают ориентировку волонтёры отряда «Лиза Алерт». — Ушла в розовом халате и красном пуховике.
Сегодня днём отряд волонтёров отправится на поиски пенсионерки. Искать будут в самом посёлке Волга, а также в лесах рядом с ним.
В Ярославле тем временем ищут часто убегающую из дома девочку-подростка.
Фото: Лиза Алерт / vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров