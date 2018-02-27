В Ярославской области два дня ищут 90-летнюю бабушку

Галина Талбина пропала два дня назад

90-летняя бабушка пропала из посёлка Волга в Ярославском районе. Галина Талбина ушла из дома 25 февраля в неизвестном направлении и не вернулась.

— Рост Галины Яковлевны 170 сантиметров, волосы светлые, худая, глаза зелёные, — дают ориентировку волонтёры отряда «Лиза Алерт». — Ушла в розовом халате и красном пуховике.

Сегодня днём отряд волонтёров отправится на поиски пенсионерки. Искать будут в самом посёлке Волга, а также в лесах рядом с ним.

В Ярославле тем временем ищут часто убегающую из дома девочку-подростка.